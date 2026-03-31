Najgori udarac za Maju Marinković: Stanija joj otkrila detalje njenog dopisivanja sa Filipom Carem! (VIDEO)

Ovo je poslednje što je večera želela da čuje!

Stanija Dobrojević u emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" otkrila je Maji Marinković da se dopisivala sa Filipom Carem.

- Filip mi je pisao više puta na Instagramu, ali je on njen bivši i prihvatila sam ga i on je jedini bivši učesnik sa kojim sam razgovarala. Svi su mi govorili da gazim Maju. Ja kad sam rekla da ne razumem jer sam uvek bila drugarica, a da ne razumem to oko bivših, a on je rekao: "To je njen mozak jer tako misli da te je ponizila i da je bolja od tebe". Ja sam to okačila na stori. Ja sam sa istim Filipom nastavila konverzacije, pa smo došli na isto da je to naša luda Maja. Ja imam kodekse, tuđe ne diram. Ja sam nju spremala za pobedu, a ona uđe izgrebe Filipa Cara i izbace je - govorila je Stanija.

- Filip je neko ko sve radi meni u inat. On sve radi da ostane meni u glavi - rekla je Maja.

- Cela kuća je u lemurima i Asmin je u lemurima. Maju sam uvek gotivila, mi nismo prijateljice da pijemo kafe, a ona je 10 godina mlađa od mene. Ja kad god vidim njen kez opraštala sam joj. Ja znam da ona gotivi mene. Četvorica mojih bivših su išli za Majom, ona je prelepa i podseća na mene, a još i mlađa. Ja imam sa kodeks i sa Filipom se nisam muvala, a pitam se gde je tvoj kodeks i tvoja granica? Gde je da kaže mom bivšem da neće zbog drugarice? - dodala je Stanija.

- On nosi veću težinu, ali izdao te je zbog drugarice - umešao se Ivan.

- Zašto si me izdao? Nije prevara, nego izdaja. On je mogao da bude u hotelu sa ovom ili onom... Meni nije žena druga kriva, nego mi je kriv muškarac. Ti si jedini muškarac koji me je ostavio jer uvek ja ostavljam. Kakav si frajer jer si mi dao crveni karton - rekla je Stanija.

- Ti si mene zanimala, ali si imao jako loše postupke - dodao je Asmin.

- Što si ostao sa mnom? - pitala je Asmin.

- Jer sam budala - rekao je on.

- Jesi. Zašto mi je dao 20.000 evra nakon klipa gde se pojavljuju bivši? - pričala je Stanija.

- Ja sam joj dao crveni karton da bih je zaštitio. Sve je istina što je rekla večeras. Ja sam dan pred Majami rekao da sam napravio dete devojci i da samo finansijski brinem o njoj, da je ona dobra i da radi u pekari. Mene je Aneli zvala kad sam bio pored Stanije i ja sam se normalno javio - govorio je Asmin.

