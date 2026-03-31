On je moj najveći blam: Stanija shvatila da se za 41 godinu života nikad nije obrukala kao sa Asminom! (VIDEO)

Stanija Dobrojević u emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" priznala je da joj je Asmin Durdžić najveći blam u životu.

- Ja se nadam da me u klubu nisi blamirao i da nisi balavio kao ovde što balaviš za Majom. Ja sam javna ličnost, pa da ne pričaju velika Stanija Dobrojević ima papka. Sve su tamo bile dobre ribe, svaki vikend je bila bolja - govorila je Stanija.

- Stanija, kaže Aneli da je nju zvao u šest ujutru dok si ti bila na jogi. Da li je Aneli lagala u sedmici? - dodao je voditelj.

- Asmine, mnogo stvari se pokazalo da je žena bila u pravu - rekla je Stanija.

- Ne možete da se pomirite sa tim da sam vas ostavio. Ego vas sad radi, Stanija me podseća na Aneli samo što nije rekla da sam je tukao i maltretirao. Ja razumem da si ti povređena. Ja mislim da je Maja prema tebi bila jako iskrena - govorio je Asmin.

- Izdao si me kao čoveka. Ja sam ti rekla: "Ako se zaljubiš srećno, ali nemoj da me izdaš kao čoveka", da li je tako bilo? - dodala je Stanija.

- Tako je bilo. Meni je Jovana pevačica rekla da me je Stanija napolju unakazila. Ja sam stvarno prestao da te volim, bilo je razloga - rekao je Asmin.

- Udarile ga žene u glavu. Moje slike nisu problem nego su mamac i misle da sam ne znam šta u privatnom životu i to mu je bilo ostvarenje sna, a kad me je upoznao u četiri zida nije bilo zanimljivo jer ja ustajem u šest, radim jogu, ne pijem i ne pušim, a on je otvorio klub i došao u rijaliti. U ovim godinama on je moj najveći blam jer ja nemam 20 godina. Ja želim da se ostvarim i da imam časnog muškarca sa katakterom - pričala je Stanija.

- Ova žena je povređena i još uvek me voli. Ona želi da se pomirimo i da ona mene ostavi - rekao je Asmin.

- Neka slavi dan kad je dao crveni karton i kad su došle druge žene, a zamisli nastavak ovog filma jer bi do kraja života morao da klanjaš jer znaš kakva je moja sujeta u ljubavi, pa uživaj u životu jer je kraj. Ja sa njim nisam bila intimna više od godinu dana, a on je mogao da ode ili ostane i birao je da ostane i mislila sam onda još više da me voli - dodao je Asmin.

Autor: A. Nikolić