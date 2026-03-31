AKTUELNO

Zadruga

ŠOK! Stanija ispričala kako je Asmin došao do njenog broja: Hteo je da kupi kompletiće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razotkrivanje!

I ove nedelje igra istine pokrenula je razotkrivanje skrivenih priča i tema do kojih nismo mogli da saznamo detalje, Aneli je postavila pitanje u vezi nje i Asmina.

- Kad ti je on rekao da postoji žena s kojom on ima dete, tačno taj momenat - pitala je Aneli staniju.

- Dan pre nego što je doleteo - rekla je Stanija.

- Ti si rekla da ste se mesec dana dopisivali. Objasni kako ste razmenili broj i da li ste tokom razgovora pričali često na kameri, da li ti je pokazivao kuću - pitala je Aneli.

- Nikada mi nije pokazivao kuću, nismo se čuli na video pozivu. Kad smo počeli da se dopisujemo na vacapu, rekla sam mu da nikada nećemo piti kafu u Beogradu. Pisale su mi devojke sa Organika da neko stalno piše. Moja lična komunikacija sa njim počinje na vocapu. Ja sam im rekla da mu daju moj broj - rekla je Stanija.

- Kakve su te poruke bile - pitala je Aneli.

- Da hoće da poruči kompletiće - rekla je Stanija.

- Za koga - pitala je Aneli.

- Ja sam mislila da ga nikad neću upoznati uživo jer niko nije mogao da dobije vizu. To pisanje ja nisam mogla da shvatam ozbiljno - rekla je Stanija.

- On tebe nikada nije pozvao na kameru - nastavila je Aneli.

- Ne - odgovorila je Stanija.

- Nikada ti nije pokazivao gde živi i šta vozi - pitala je Aneli.

- Ne - odgovorila je Stanija.

- Nije ti se hvalio šta ima - pitala je Aneli.

- Ne - odgovorila je Stanija.

- Jel si znala čime se bavi - nastavila je Aneli.

- Rekao je da se bavi građevinom. Ništa nismo proičali o tim stvarima - odgovorila je Stanija.

- Snimao je kako ti donosi pakete, kako ti ležiš - naastavila je Aneli.

- Ja to snimao - pitao je Asmin.

- Da - odgovorila je Aneli.

- Gde sam ja to okačio - pitao je Asmin.

- Ja sam to videla na vocapu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: T. ladenović

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK! Ovo je dokaz da je Asmin poslao Siti i Nikici HILJADU EVRA! (FOTO)

Zadruga

I da nam se susretnu pogledi... Anđelo raskrinkao Anitu do srži, ona više ne zna gde udara! (VIDEO)

Zadruga

'ONA NE ZNA GDE SE NALAZI, SAMLEĆE JE!' Kačavenda iznela DISERTACIJU o Aneli, krenula u njeno RAZOTKRIVANJE, pa priznala: Mnogo je LAGALA ovde, ne zna

Domaći

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Teodora Bjelica maštala o SVADBI na ostrvu, istakla kako bi volela da bude potpuno BOSA, a onda uradila sve SUPROTNO! Za svoj

Domaći

NEMAJKO, OSTAVILA SI SVOJE DETE TRI GODINE: Milica Dabović žestoko demolirala Aneli i Staniju, pa otkruila kakvo mišljenje ima o Asminu

Zadruga

'SNIMAO JE NA KVARNO MOJU MAJKU SA DETETOM!' Aneli otkrila detalje UHOĐENJA od strane Asmina, Janjuš ne može da dođe SEBI zbog Alibabinih pretećih por