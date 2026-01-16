I da nam se susretnu pogledi... Anđelo raskrinkao Anitu do srži, ona više ne zna gde udara! (VIDEO)

Razotkrivanje do koske!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anita Stanojlović otkriva Luki Vujoviću da je Anđelo Ranković gleda.

- Ja sam videla da su Anđelo i Maja gledali u nas i komentarisali - rekla je Anita.

- Ovde se jasno vidi da Maja i ja mašemo Nebi jer smo ga pitali sto puta kada će on da krene. Na ovom snimku baš dok ona priča da ja nju gledam, u to vreme baš mašem Nebi. Ako su se nekad susreli pogledi, onda mora ona da gleda u mene. Mi smo tu gde smo, ako se nekad susretnu s nekim pogledom to je onda druga stvar - rekao je Anđelo.

- Luka je beba s pogledima koliko ona gleda u Anđela. Ona poljubi Luku i gleda u Anđela, cedi mu bubuljice i gleda u Anđela. To je strašno, sve sam ispratila sama - rekla je Aneli.

- Meni nije prirodno da Luka brani Anđela, a Anđelo sigurno ne gleda u nju to je svima jasno - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić