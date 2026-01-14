AKTUELNO

Zadruga

Tri musketara i Aneli glavna tema Bele kuće: Dačo do koske raskrinkao sva dešavanja! Filip konačno najavio iskren razgovor sa Majom nakon vrele akcije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

U novom izdanju radio "Amnezije", Dačo Virijević je izneo insajderske informacije o dešavanjima u Beloj kući.

- Nekih stvari se sećam, a nečeg ne. Sećam se čega trebam - rekao je Filip.

- Jesi li se stvarno muvao sa Aneli? - pitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije bilo ništa prisno - rekao je Filip.

- A šta je sa Majom, jeste li u vezi? - pitao ej Bora.

- Maja i ja ćemo da porpičamo. Ne mogu da pričam sa tobom prvo nego sa njom - rekao je Filip.

- Mene je sinoć bilo sramota da se pomaknem, samo sam čuo: "Ah". Kruže priče po kući da se Aneli muvala sa Filipom, se*si ples sa Filipom, pa sa Janjušem u kući. To što je ona uspela retko koja žena može. Bilo je interesantno muvanje sa Filipom. On je pokušavao da je poljubi. Anđelo je okretao glavu, nije uspela da ga poljubi. Janjuš je uhvatio za gu*u. Maja je uzimala piće od Asmina i tu je Aneli poludila. Luka je dobacio Filipu sinoć: " Vidi se da smo drugari, u isto vreme smo završili", nakon se*sa njega i Anite i Maje i Filipa. On ej rekao da Maja ima dobar rad. Sofija je izjavila sinoć: "Barbara nije tvoje dete, pitaj se čije je". Sofija je ispala veći monstrum nego Milica. Vidim da se sad grle u krevetu. Ona je rekla da se ničega ne seća. Asmin je rekao da jedva čeka da vidi ples u četvrtak jer se priča da su Terza i Aneli prisno igrali na bini. Kako će to podneti - videćemo. Teodora se jutros objasnila mami da je Bebica tuče. Kažu da je sukob nastao zbog Maje i Filipa jer su imali se*s. Sofija je izjavila da se Terza i Mina gledaju. Luka je jutros izjavio da Aneli voli gru*njake.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

