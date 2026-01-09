Kriv sam, ne bežim od toga: Filip pognuo glavu zbog izdaje Maje, ona se obratila Takiju: Hajde bre ne glumi, šta si sve preživeo?! (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Dačo Virijević i Maja Marinković prozivaju Filipa Đukića zbog pomirenja sa Lukom Vujovićem.

- Ja sam izdao Maju, Anita je mene. Nije mi to opravdanje, ja se ne pravdam, ne bežim od odgovornosti. Anita je mene izdala, izvinila se, ja sam to prihvatio. Da to nisam rekao, ne bi ni ona mogla da kaže, da sam kriv, kriv sam, priznajem - rekao je Đukić.

- Ne može to da bude opravdanje ni odgovor, faktički on jeste izdao Maju, kada pogledamo, prvo je on izdao, pa sam ja. Nisam trebala, ali sam imala potrebu sebe da odbranim, jer je Maja znala da je radila isto što i ja, samo je između nas trajalo duže, a mene je ponižavala zbog izolacije - rekla je Anita.

- Bila su neka peckanja, ali se nije naziralo da će doći do onoga do čega je došlo. Ja nisam mogao usred svađe da kažem Maji: "Ćuti, znaš šta smo radili na Zlatiboru" - rekao je Filip.

- Nije tako bilo. Ja se sećam svega koncizno kakav je sled bio. Prvo, ova tema, ja sam rekla, ja takve stvari ne pričam, zato svi mirno spavaju i sa ženama i bez žena. Suština je da sam ja je*ena stranka u ovoj priči! Ja se ne ljutim, oprostila sam. Drugo je kada se nešto desi pred kamerama, kome sam ja dužna da polažem račune?! To jeste ponovljeno, ali se to napolju nije znalo. Mene ne zanima što je Anita rekla...Hajde bre Taki, ne glumi, šta si sve preživeo, znam da on meni toliko ne zamera - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić