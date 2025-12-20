Kupio me je tim što je rekao za dete: Anita cveta u ljubavi sa Lukom, blista zbog toga što i Tamara sve podržava: Mamino i njeno mišljenje mi je najbitnije (VIDEO)

Iskreni do koske!

Darko Tanasijević nakon razgovora sa Lukom Vujovićem, porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njihovom odnosu.

- Malo sam se pogubila ove sezone, on mi je pomogao da sve to vratim, legnem i probudim se nasmejana. Smejaće se do jula što se mene tiče - rekla je Anita.

- Anita, kako ćeš se osećati sada kada ti budem rekao da je tvoju vezu sa Lukom podržala Tamara - pitao je Darko.

- Stvarno?! To mi je jako bitno, Tamarino mišljenje mi je možda sada, majkino i Tamarino mišljenje mi je sada bitno. Razmišljala sam, šta ako ne podrži?! Da li ona nešto vidi drugačije?! S tim što je podržala, vidim da vidi da je Luka iskren prema meni - rekla je Anita.

- Da li ti je lepo i da li, i u kojoj meri, utiču negativni komentari na vaš račun - pitao je Darko.

- Lepo mi je, spavamo po pola sata i sat vremena, zezamo se, smejemo se...Stvarno budi sve lepo u meni - rekla je Anita.

- Luka je oduševljen tvojom energijom, rekla si da si drugačija ako partner izaziva haos, on ti je rekao: "Ako si stvarno ovakva, od mene ćeš imati sve" - pitao je Darko.

- Prerano je da to kažem, meni je sada lepo, rekla sam mu da od njega zavisi da li će probuditi u mene đavola - rekao je Vujović.

- Koliko ti imponuje kada čuješ da su mu tri dana sa tobom bilo lepše nego tri meseca sa Aneli?! Šta to ti budiš, a Aneli ne budi - pitao je Darko.

- Vidim da je pozitivan, jako mi je drago da to čujem. On i Ena su mi se istakli kao novi učesnici, ja ću se truditi da on do kraja bude takav. Mislila sam da je folirant jer nije smeo da prizna da je flertovao sa mnom, da smo se gledali i smeškali, ali sada je sve došlo na moje, tako da ne smatram da je folirant - rekla je Anita.

- Da li vidiš kod Luke veće zalaganje i sigurnost, u odnosu na Filipa, uzme li se u obzir odnos na decu - pitao je Darko.

- Ne mogu da ih uporedim. Filip je jasno rekao kako gleda. To me je i najviše privuklo kod Luke, to je najbitnije, uglavnom se danas, nažalost, odbacuju žene sa decom, uvek su manje vredne od žena koje još uvek nemaju decu. To mi stvarno znači, mislim da je Tamari i zbog toga drago - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić