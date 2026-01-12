Svaki član porodice je imao svoju ulogu: Ivan totalno raskrinkao Asminovo ponašanje, pa progovorio o Luki i Aniti: On je sada glavni, a ona... (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon prikazanog priloga u kom su gledaoci mogli da vide svađu Aneli Ahmić sa Ivanom Marinkovićem zbog Anđela Rankovića, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Marinkovićem.

- Žestoke svađe Aneli i Asmina su obeležile nedelju za nama, odlučan je u tome da joj oduzme dete. Šta misliš o tome - pitao je Darko.

- Meni je Asmin već izduvan balon, ja mu kažem da će morati do kraja, kao da sam mu dao žišku. On je ponovo sve ispričao ispočetka. Imam utisak da se vraća na sam početak i ta priča o detetu je meni do ovde došla, to je sada potpuno nepotrebno. Poseta porodice ga je usmerila kako ići dalje i da ne spušta loptu...U suštini, Asmin ima svoje dobre strane, kao i svako. Moje mišljenje je da on hoće da ide na tu dobru stranu, pogotovo kada je odnos sa Aneli u pitanju, ali mislim da ga sputava rijaliti i činjenica da treba da ostane u priči. Članovi njegove porodice su imali svoju ulogu u toj poseti, Minka da ga smiruje, Mustafa da ima taj neki mini rat sa Aneli, majka da potvrđuje i Sudo da isto tako sa Aneli. Da nije bila takva poseta porodice, on bi bio spustio loptu, ali ga je ovo ponovo vratilo na početak - rekao je Ivan.

- U kakvom si odnosu ti sada sa Aneli - pitao je Darko.

- Nismo ni u kakvom odnosu, nemamo nikakvu komunikaciju. Njena glavna karakterna osobina u ovom trenutku je nezahvalnost, jer ja kada mi neko nešto učini u bilo kom smislu. Matora je nešto bitno učinila za Asmina, i to uvek imaš u glavi. Jedna osoba je to rekla, mislim da je to Anđelo rekao, da se očekuje moj atak na nju, ne, uopšte to ne planiram. Ona kada hoće nekoga da odstrani, ne zato što joj smeta, nego pravi pogrešne poteze, nije joj lakše da sedne i da popriča na primer sa mnom, nego je lakše da odstrani, samo kaže: "E, jedi go*na, smećaru". Ne planiram da idem dalje sa njom i da je napadam - rekao je Marinković.

- Koja dalja dešavanja u vezi Anitice i Lukice predviđaš - pitao je Darko.

- E, to je meni hit. Mene kada neki par nervira samom pojavom, to automatski znači i da je to toliko fejk u tom trenutku. Oni meni više nisu fejk, oni su se spojili i pronašli su se. Luki je ovo sada procvat! Sve im se sklopilo. Ja sam rekao juče Aniti za stolom i Anita se složila sa mnom, Luka uživa dok se svađa sa njom i kako ona njemu nešto zamera, a on to prihvata sa osmehom, ono što nije mogao sa Aneli jer ga je Aneli odmah sa onim: "pi*ko, smrade". Ako se ovo bude ovako nastavilo, on je sada glavni svuda, ne bi me čudilo da ga vidim ovde. Ja mislim da Anita, ako joj je i dalje u glavi da ima šablon kako treba nastaviti dalje, da stalno govoriš da si ti dostojanstvena i pobednica, mantra da, i da ne izlaziš iz tog koloseka, da ona ovo neće moći da izdrži, e tu onda kreće pakao - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić