AKTUELNO

Zadruga

Svaki član porodice je imao svoju ulogu: Ivan totalno raskrinkao Asminovo ponašanje, pa progovorio o Luki i Aniti: On je sada glavni, a ona... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Nakon prikazanog priloga u kom su gledaoci mogli da vide svađu Aneli Ahmić sa Ivanom Marinkovićem zbog Anđela Rankovića, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Marinkovićem.

- Žestoke svađe Aneli i Asmina su obeležile nedelju za nama, odlučan je u tome da joj oduzme dete. Šta misliš o tome - pitao je Darko.

pročitajte još

NIJE MU POŠLO ZA RUKOM! Bora pokušao da spusti loptu sa Anastasijom, pa dobio HLADAN TUŠ: MRZIM TE IZ DNA DUŠE, NE MOGU DA TE GLEDAM! (VIDEO)

- Meni je Asmin već izduvan balon, ja mu kažem da će morati do kraja, kao da sam mu dao žišku. On je ponovo sve ispričao ispočetka. Imam utisak da se vraća na sam početak i ta priča o detetu je meni do ovde došla, to je sada potpuno nepotrebno. Poseta porodice ga je usmerila kako ići dalje i da ne spušta loptu...U suštini, Asmin ima svoje dobre strane, kao i svako. Moje mišljenje je da on hoće da ide na tu dobru stranu, pogotovo kada je odnos sa Aneli u pitanju, ali mislim da ga sputava rijaliti i činjenica da treba da ostane u priči. Članovi njegove porodice su imali svoju ulogu u toj poseti, Minka da ga smiruje, Mustafa da ima taj neki mini rat sa Aneli, majka da potvrđuje i Sudo da isto tako sa Aneli. Da nije bila takva poseta porodice, on bi bio spustio loptu, ali ga je ovo ponovo vratilo na početak - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- U kakvom si odnosu ti sada sa Aneli - pitao je Darko.

- Nismo ni u kakvom odnosu, nemamo nikakvu komunikaciju. Njena glavna karakterna osobina u ovom trenutku je nezahvalnost, jer ja kada mi neko nešto učini u bilo kom smislu. Matora je nešto bitno učinila za Asmina, i to uvek imaš u glavi. Jedna osoba je to rekla, mislim da je to Anđelo rekao, da se očekuje moj atak na nju, ne, uopšte to ne planiram. Ona kada hoće nekoga da odstrani, ne zato što joj smeta, nego pravi pogrešne poteze, nije joj lakše da sedne i da popriča na primer sa mnom, nego je lakše da odstrani, samo kaže: "E, jedi go*na, smećaru". Ne planiram da idem dalje sa njom i da je napadam - rekao je Marinković.

pročitajte još

U Kotež mi neće kročiti noga: Teodora sigurna u budućnost s Bebicom samo ako je onako kako je zamislila, pa progovorila o Đukiću i Maji (VIDEO)

- Koja dalja dešavanja u vezi Anitice i Lukice predviđaš - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- E, to je meni hit. Mene kada neki par nervira samom pojavom, to automatski znači i da je to toliko fejk u tom trenutku. Oni meni više nisu fejk, oni su se spojili i pronašli su se. Luki je ovo sada procvat! Sve im se sklopilo. Ja sam rekao juče Aniti za stolom i Anita se složila sa mnom, Luka uživa dok se svađa sa njom i kako ona njemu nešto zamera, a on to prihvata sa osmehom, ono što nije mogao sa Aneli jer ga je Aneli odmah sa onim: "pi*ko, smrade". Ako se ovo bude ovako nastavilo, on je sada glavni svuda, ne bi me čudilo da ga vidim ovde. Ja mislim da Anita, ako joj je i dalje u glavi da ima šablon kako treba nastaviti dalje, da stalno govoriš da si ti dostojanstvena i pobednica, mantra da, i da ne izlaziš iz tog koloseka, da ona ovo neće moći da izdrži, e tu onda kreće pakao - rekao je Ivan.

pročitajte još

Totalno prosvetljenje! Uroš rešio da posle Elite ide na hodočašće, pa urnisao Sofiju zbog vređanja Veličkovićeve: Prošle sezone je bila isprs*ana, Mil

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti se pravdaš, a ona radi šta hoće ovde... Janjuš skinuo rukavice, pa sasuo Luki sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Muk u studiju! Luka progovorio o Baji i njihovom odnosu: Ispada sada da da sam ostao sa Sandrom, IMAO BIH OCA (VIDEO)

Zadruga

'NIKO MI NE SKUVA MOZAK KAO ONA!' Đedović izrešetao Mionu svojim izlaganjem, smatra da su njena izlaganja totalno NEJASNA, a evo šta je imao da kaže o

Domaći

Izdao me je i nije bio lojalan: Filip nakon svega priznao šta želi Luki Vujoviću u Novoj godini! (VIDEO)

Domaći

2026. GODINA U ZNAKU USPONA! Stefan Kandić Kendi za Pink.rs otkrio planove i projekte na kojima je vredno radio, pa progovorio o očinstvu: Svi su me u

Zadruga

Ja znam kako izgleda kada se Teodora kaje: Bebica siguran u njegovu ljubav sa Delićevom, pa progovorio o karambolu sa Terzom: Tužiće ga! (VIDEO)