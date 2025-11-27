Ti se pravdaš, a ona radi šta hoće ovde... Janjuš skinuo rukavice, pa sasuo Luki sve u lice (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Smeće jedno usr*no i iskrivljeno, krezubo treba da odgovori - rekao je Luka.

- Nek ti mama si*a - rekao je Ivan.

- Sada si slagao - rekao je Vujović.

- Njega će početi ljudi, gde ne mislim da zaslužuje da ga mrze, on je sebe doveo do toga da se svi sprdaju sa njim u kući. Za mene je Bebica jasniji od njega puta sto. Čovek se ponižava ovde, bivša partnerka te ponižava kao niko nikoga do sada u rijalitiju. Tvoji postupci ne vrede ni ku*cu nijednom pravom muškarcu - rekao je Janjuš.

- Rekao sam joj da me ne vređa, rekla je da neće nijednom...Stao sam iza njega (Ivan), ne znaš iza čega i onda on ustane i da komentariše. Sve i da sam namignuo, on da to komentariše?! Svaki dan me je*e i to sam primetio. Da Filip nije bio sa Anitom nikada, ja bih hteo da je upoznam, ja sam rekao Aneli da su mi se smanjile emocije sto puta - rekao je Luka.

- Je l' tebi realno da se pravdaš s kim ćeš da pričaš i da li ćeš, a ona radi šta hoće ovde?! Devojka radi šta hoće u rijalitiju...Ona te, druže, kanali svaki dan, a ti napadaš druge ljude - rekao je Janjuš.

- Pošto priča da ga uhodim, evo, ja mu nikada neću prići u životu. Ovo je meni blam blamova - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić