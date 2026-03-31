Imala sam osećanja, dala sam mu šansu... Stanija priznala da je SHVATILA DA JE BILA LJUBAVNICA, ali da je ipak OPROSTILA Asminu! (VIDEO)

Šok!

Na današnjoj "Igri istine" došlo je do opšte pometnje zbog odnosa Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, a Mića je odlučio da zapečati i raščivija sve.

- Sale Luks šta misliš o celoj ovo situaciji - rekao je Asmin.

- Pitanje postavljam ja, kad završimo izlaganje kralju - rekao je Mića i dodao:

- Ja smatram da tebe boli činjenica da si sad ispala ljubavnica, i te kako se sad vadiš, neko od vas dvoje je kriv, a ne Aneli, a od početka se pokušava na nju svaliti sve. Vi ste vašu vezu digli na pijedestal, a nju kao da je živeo sa pekarkom, tako je on predstavio. Zašto je ne bi podržali, ali njima ovo ne odogovara jer su duvali u jednu tikvu a sad u drugu.. Ovaj gospodin je krivac koji je Staniju prevario sa Majom, a Aneli je prevario sa tobom. Pitanje za Staniju, da li si ti bila svesna posle mesec dana da on ima ženu, da živi bračni život, da ima dete, da ti se sve lažno predstavio? Šta ćeš sa takvim čovekom kad te slagao sve, da li te kupio izgledom, poklonima ili čime već - rekao je Mića.

- Došao je u Majami kao slobodan dečko, stavio mi prsten, ništa nije slutilo da postoji mogućnost postojanja dece i deteta, nikakva ta priča nije bila mesec dana, ja sam se gledala sa njegovim ocem i majkom, oni nikad ništa nisu spomenuli - rekla je Stanija.

- Kako nisi pitala njegovog oca i majku, ko je žena sa kojom on ima dete - rekla je Aneli.

- Jer ih tek upoznajem kako da pitam... Kad sam saznala, nervni slom, ošamarila sam ga, blokirala, završila sam priču. Dva meseca nismo pričali, došla sam u Srbiju da se suočim sa njom očekivala sam da će ona da mi kaže da ga voli, a ona je bila u fazonu: "Eto ti ga", ona je ušla tad u vezu sa Janjušem - rekla je Stanija.

- Nisam ti ja devojka smradu, smrdo jedna, ja sam ti žena bila, ti nisi muško, ti si p*čka jedna mala - rekla je Aneli.

- Kako si njegove laži progutala, kad je doznala da je lažov - pitao je Mića.

- Napolju je to izgledalo ovako, ta žena je u vezi sa Janjušem, a on napolju se on bori, brani me, ja sam mu nakon dva meseca dala šansu... Digao je celu islamsku zajednicu, dobila sam crno na belo da nije bio venčan, ubeđena sam da me on voli, a da je ona ušla ovde da ga uništi, tako je bilo u mojoj glavi. Ja sam bila na stubu srama, a on se borio za mene, nakon dva meseca, dala sam mu šansu, otišli smo u Majami i nastavili priču - rekla je Stanija.

- On je sakrio Aneli, dete, porodičan život, a ti zbog čega si prešla to je suština priče - rekao je Mića.

- Imala sam osećanja, on se borio, i dala sam mu šansu - rekla je Stanija.

Autor: R.L.