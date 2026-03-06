AKTUELNO

Shvatila da ispada da je ljubavnica?! Anita gori od besa zbog Lukinog pokušaja da dokaže da je OŽENJEN (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović izašao je u dvorište sa Anitom Stanojlović, te su tako ušli u novi sukob oko toga da li je on i dalje oženjen ili pak, nije.

- Radi se o meni, ti kažeš da me boli du*e šta će ko da kaže - rekao je Luka.

- Biljana će izbaciti papir, ti si vikao na mene, sada mi kažeš: "hajde pali". Ja branim ovde tebe i mene, a ti vičeš na mene - rekla je Anita.

- Kako?! Tako što kažeš da sam oženjen?! - rekao je Luka.

- Šta će sada meni da kažu da sam ljubavnica, a ti sa njom nisi već deset godina?! Nebuloze. Ako nemaš nikakav kontakt sa njom sem deteta, šta sam ja?! Ne kapiram, kako ja mogu da budem ljubavnica. Moja majka nosi prezime već 20 godina od mog oca, kako joj ne kažu: "imaš novog dečka, kako te nije sramota da nosiš prezime" - rekla je Anita.

- Znači trebao sam da kažem da sam oženjen - rekao je Vujović.

- Ne. Trebao si da kažeš da ćeš da kažeš da ćeš da rešiš to kada izađeš napolje...Šta njih boli ku*ac ako jesi i ako nisi - rekla je Anita.

