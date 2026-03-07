ERUPCIJA BESA! Anita uverena da je Luka putem pesme želeo da prizna Aneli emocije, on daje sve od sebe da je razuveri! (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović promenila je sve boje zbog uverenja da je pesma koju je Luka Vujović izabrao za večerašnje takmičenje, upravo ona koja ga asocira na bivšu devojku Aneli Ahmić.

- Ja večeras ne idem - rekla je Anita - rekla je Anita.

- Pričamo lepo, a ti ništa ne želiš da ispoštuješ - rekao je Luka.

- Ja ne idem - kazala je Anita.

- Ja idem, ali neću da pevam. Kome da pevam? - upitao je Luka.

- Njoj. Očigledno je to vaša pesma - rekla je Anita.

- Anita, to su fanatici neki naši fanovi napravili da je to naša pesma. Nemam ja nikakve veze sa tim - rekao je Luka.

Autor: S.Z.