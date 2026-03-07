AKTUELNO

ERUPCIJA BESA! Anita uverena da je Luka putem pesme želeo da prizna Aneli emocije, on daje sve od sebe da je razuveri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anita Stanojlović promenila je sve boje zbog uverenja da je pesma koju je Luka Vujović izabrao za večerašnje takmičenje, upravo ona koja ga asocira na bivšu devojku Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja večeras ne idem - rekla je Anita - rekla je Anita.

- Pričamo lepo, a ti ništa ne želiš da ispoštuješ - rekao je Luka.

- Ja ne idem - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja idem, ali neću da pevam. Kome da pevam? - upitao je Luka.

- Njoj. Očigledno je to vaša pesma - rekla je Anita.

- Anita, to su fanatici neki naši fanovi napravili da je to naša pesma. Nemam ja nikakve veze sa tim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

