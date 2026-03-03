OČAJNIČKI VAPAJ: Mina daje sve od sebe da smekša Viktora, on ne želi ni da čuje za pomirenje! (VIDEO)

Šok!

Mina Vrbaški zamolila je Viktora Gagića da je zagrli, što je on učinio, ali joj je stavio do znanja da se neće pomiriti zbog uverenja da nije iskrena prema njemu.

- Zagrli me, molim te me zagrli - rekla je Mina.

- Lagala si me i završili smo. Mogu sad da te zagrlim, ali nazad nema - kazao je Viktor.

- Rekla sam ti da se ne sećam nekih stvari - kazala je Mina.

- Ne možeš da se ne sećaš nečega što je bilo pre tri meseca, nemoj mene da foliraš i da lažeš - kazao je Viktor.

- Viktore, tebi smeta jer ti se ona zaklela i jer te je slagala? - upitala je Mina.

- Da. Ja sam ti odmah stavio do znanja da kada me slažeš, da je s našim odnosom kraj - kazao je Viktor.

Autor: S.Z.