AKTUELNO

Zadruga

OČAJNIČKI VAPAJ: Mina daje sve od sebe da smekša Viktora, on ne želi ni da čuje za pomirenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Mina Vrbaški zamolila je Viktora Gagića da je zagrli, što je on učinio, ali joj je stavio do znanja da se neće pomiriti zbog uverenja da nije iskrena prema njemu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zagrli me, molim te me zagrli - rekla je Mina.

- Lagala si me i završili smo. Mogu sad da te zagrlim, ali nazad nema - kazao je Viktor.

- Rekla sam ti da se ne sećam nekih stvari - kazala je Mina.

- Ne možeš da se ne sećaš nečega što je bilo pre tri meseca, nemoj mene da foliraš i da lažeš - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viktore, tebi smeta jer ti se ona zaklela i jer te je slagala? - upitala je Mina.

- Da. Ja sam ti odmah stavio do znanja da kada me slažeš, da je s našim odnosom kraj - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POPUT SANTE LEDA: Sanja daje sve od sebe da smekša Marka, on ne želi ni da je pogleda! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE: Maja ne želi ni da čuje za Luku, on pokazao da mu to VEOMA SMETA! (VIDEO)

Zadruga

DAJE SVE OD SEBE! Teodora uporno pokušava da odobrovolji Bebicu, on nastavlja sa jadikovanjem nad svojim životom! (VIDEO)

Zadruga

ODNOS NA TANKOM LEDU? Luka daje sve od sebe da smekša Aneli, ona ne može da pređe preko postupka njegovog oca! (VIDEO)

Zadruga

Agonija ne prestaje! Miljana daje sve od sebe da isprovocira Anđela, on hladan kao led (VIDEO)

Zadruga

BRIZNUO U PLAČ: Bebica ne može da obuzda suze zbog Teodore, ona daje sve od sebe da ga digne iz očaja: ŽELIM ONOG STAROG TEBE! (VIDEO)