LETI PERJE: Maja ne želi ni da čuje za Luku, on pokazao da mu to VEOMA SMETA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Maji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad se mirite? Ssmeh - lglasili je pitanj,e

- Nikaa. Ona je mene veoma vreala, izgovorala sam i ja neke stvari. Znam da joj nije lako pa se ponaša kako se ponađa - kazala je Maja.

- Zašto ste lagali u vezi opklade? - glaailo je ptanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja iviše ne pričam sa njim. Kladili smo se da se neće pomiriti sa Aneli do sredine januara. Juče me je uvredio - kazala je Maja.

- Nudio sam joj se da se opkladima na poljubac u blic. Istina je da sam rekao Aniti i Mini tokom žurke da sam čekao Maju tu nege, ali dobro - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

