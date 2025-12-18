LETI PERJE: Maja ne želi ni da čuje za Luku, on pokazao da mu to VEOMA SMETA! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Maji.

- Kad se mirite? Ssmeh - lglasili je pitanj,e

- Nikaa. Ona je mene veoma vreala, izgovorala sam i ja neke stvari. Znam da joj nije lako pa se ponaša kako se ponađa - kazala je Maja.

- Zašto ste lagali u vezi opklade? - glaailo je ptanje.

- Ja iviše ne pričam sa njim. Kladili smo se da se neće pomiriti sa Aneli do sredine januara. Juče me je uvredio - kazala je Maja.

- Nudio sam joj se da se opkladima na poljubac u blic. Istina je da sam rekao Aniti i Mini tokom žurke da sam čekao Maju tu nege, ali dobro - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.