BESNA KAO RIS! Anita posumnjala da joj je Lukina majka Biljana okrenula leđa, on dao sve u sebe da je razuveri! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aniti Stanojlović.

- Rekla si da ćeš da tužiš svakog ko spomene reč ''bajadera'', da li se to odnosi i na Lukinu majku Biljanu?

- Mene ne zanima da li me njegova porodica pljuje. Ja bih volela da budemo u dobrom odnosu, ako tako ne bude, ja tu ne mogu ništa. Planiram sa Lukom da živim, a ne sa njegovom mamom - rekla je Anita.

- Čekaj, a šta ako je rekla, ''ne znam šta je bajadera, neka mi neko objasni šta simbolizuje?'' - rekao je Luka.

- Ma, ja sam rekla. Meni je važan odnos sa Lukom - rekla je Milica.

