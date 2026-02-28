AKTUELNO

Zadruga

Besna kao ris! Cimi uveo Matoru u crveno otkrivanjem da je bila zaljubljena u NAJBOLJU DRUGARICU: Dete joj imam istetovirano! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milanom Zlatanovićem Cimijem o Jovani Tomić Matoroj.

- Rekao si da je jurila neku Milicu? - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Prebledela: Matora saznala za bratovo podržavanje Bore Santane, na sve načine pokušala da zaustavi Cimijevo raskrinkavanje! (VIDEO)

- Jeste, to pitaj nju - rekao je Cimi.

- Kako te nije sramota, odrasla sam sa njom. Koga sam jurila? Dete joj imam istetovirano! Nikad u životu! Kako možete da pomislite takvu stvar, ona mi je i dan danas najbolja drugarica. Nemoj da uvlačite ljude! Treba da vas bude sramota kad se vi vratite u kraj - skočila je Matora.

- Ti si bila zaljubljena u nju, a ne ja! Napad je najbolja odbrana uvek bila - rekao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Bez dlake na jeziku! Cimi progovorio o Matorinom zanemarivanju porodice, ne štedi reči: Bacila im je 500 dinara kao kerovima (VIDEO)

- Ma muž joj je fudbaler Crvene zvezde - Matora je šapnula Ivanu.

- Što si rekao da je tretirala kao kera, a ova trčala jer se ložila na nju ? - pitao je Darko.

- Ima dana, ćeraćemo se! - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Železnik je na Borinoj strani: Cimi ne prestaje da urniše Matoru, nazvao je teškom drukarom (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS: Matea zamerila Matoroj mali budžet, evo šta joj je prebacila (VIDEO)

Domaći

Ne žele ni da čuju za dete bez DNK testa: Munjezova porodica besna kao ris na Stefani, skrivanje trudniće joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Cimi progovorio o Matorinom zanemarivanju porodice, ne štedi reči: Bacila im je 500 dinara kao kerovima (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Sandra kivna na Luku! Ne želi da sluša njegovo pridikovanje! (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS: Aleksandra osula rafal po Eni nakon što ju je zatekla sa Pejom u pušionici! (VIDEO)