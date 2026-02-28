Besna kao ris! Cimi uveo Matoru u crveno otkrivanjem da je bila zaljubljena u NAJBOLJU DRUGARICU: Dete joj imam istetovirano! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milanom Zlatanovićem Cimijem o Jovani Tomić Matoroj.

- Rekao si da je jurila neku Milicu? - rekao je Darko.

- Jeste, to pitaj nju - rekao je Cimi.

- Kako te nije sramota, odrasla sam sa njom. Koga sam jurila? Dete joj imam istetovirano! Nikad u životu! Kako možete da pomislite takvu stvar, ona mi je i dan danas najbolja drugarica. Nemoj da uvlačite ljude! Treba da vas bude sramota kad se vi vratite u kraj - skočila je Matora.

- Ti si bila zaljubljena u nju, a ne ja! Napad je najbolja odbrana uvek bila - rekao je Cimi.

- Ma muž joj je fudbaler Crvene zvezde - Matora je šapnula Ivanu.

- Što si rekao da je tretirala kao kera, a ova trčala jer se ložila na nju ? - pitao je Darko.

- Ima dana, ćeraćemo se! - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić