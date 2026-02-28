Bez dlake na jeziku! Cimi progovorio o Matorinom zanemarivanju porodice, ne štedi reči: Bacila im je 500 dinara kao kerovima (VIDEO)

Šok!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milanom Zlatanovićem Cimijem o Matoroj i njenom ponašanju i porodičnim odnosima.

- Na koji način je koristila bolest svojih roditelja za rijaliti - pitao je Darko.

- Patetika, da bi se mirila sa Anitom i tako dalje - rekao je Cimi.

- Ona kada je bila sa Anitom, njeni roditelji nisu bili bolesni - dobacila je Dragana.

- U jee, advokat - rekao je Cimi.

- Kada smo te pitali da li se Železnik deli na dva dela, tako smo te pitali, ti si rekao da nema nikakvih delova - pitao je Darko.

- Nema tu nikakvih deljenja, Boru svi vole tamo. Bora nije zaboravio gde mu je kraj i gde su mu koreni...Dinar jedan nije dala bratu, a nema šta da kaže jer zna da mu nije dala - rekao je Cimi.

- Zbog čega je Zoran kivan na svoju sestru - pitao je Darko.

- Jer nije bila tu...I da su bili zdravi roditelji, pa nemoj da se delimo na to da ćeš kao u Dubai da ideš na pet godina, pa kada se roditelji razbole, ja ću da dođem. 10 godina nije bila, kao gde je Matora, eno je ispod šanka - rekao je Cimi.

- Rekao si kada se dešavala svađa Bore i Matore i kada je Matora poručila Bori da treba da se leči, ti si rekao da je Matora najbolesniji čovek u Železniku - pitao je Darko.

- Da, sa tim ponašanjem, da. Odrasli su zajedno, a udarila na Boru?! Moraću da pitam ko je ovde muško, a ko žensko, da znam kako da im se obraćam, mora jedno muško da bude u vezi. Istinu sam rekao i nemam šta...Ne znam zbog čega se stidi - rekao je Cimi.

- Je l' se tebi Zoran žalio - pitao je Darko.

- Jeste...Bacila im je 500 dinara kao kerovima, kada je Zlaja došao da joj pokosi. Tvoj brat mi je to rekao, lično i personalno - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić