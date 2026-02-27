AKTUELNO

Zadruga

Železnik je na Borinoj strani: Cimi ne prestaje da urniše Matoru, nazvao je teškom drukarom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka Ana Radulović i novinari Darko Tanasijević i Joca novinar nastavili su razgovor sa novim učesnikom Elite, Cimijem.

- Ja ću da joj postavim pitanje kada budem ušao: "Zašto se stidiš rođenog brata?", neću ja sada odmah da iznesem sve, ja ću da doziram. Kako se bude pecala, ja ću da iznosim - rekao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako će Matora reagovati kada te bude ugledala - pitala je Ana.

- Može da mi pruži ruku, ali ja ću odmah da joj dam do znanja da sam ljut na nju. Došao sam posle izvesnog vremena u kafić taj u Železniku, ja sam doveo ljude da sednu tu, svima pruža ruku, meni ne pruža ruku. Ne znam zašto - rekao je Cimi.

- Šta imaš da nam kažeš o Bori - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je uvek bio prizeman, njega slava nije udarila u glavu. Nema podele, svi su na Borinoj strani...Kako ne, Matora je svakoga odrukala. Opšte je poznato da ako želiš da se nešto sazna po Železniku, odeš kod Matore, šapneš joj i kažeš: "ovo između nas" - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

