Zadruga

CRNA MAMBA PUSTILA SVOJ OTROV! Maja ne prestaje da provocira Asmina nakon što mu je porodica uputila PREKOR! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Asminu Durdžiću porodica je u čestitkama koje je pročitao tokom njegove današnje rođendanske poruke poručila da se veoma ponižava utorkom tokom žurke, što su shvi shvatili kao prekor zbog njegovog ''trčanja'' za Majom Marinković. Ona je iskoristila priliku nakon proslave, kako bi ga podbola zbog toga.

Foto: TV Pink Printscreen

- Savetovali su te lepo - kazala je Maja.

- Onda se pomeri od mene. Moji roditelji su rekli da se ponašam loše jer se ponižavam utorkom zbog devojke, a mislim da je jasno ko je to. Treba da promeniš ponašanje - kazao je Asmin.

- Ja sam luda pa sam luda - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

