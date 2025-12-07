Kad crna mamba pusti otrov, neće biti dobro: Kačavenda odrukala Maju kod Alibabe, ne piše joj se dobro! (VIDEO)

Nije ovo smela da radi Maji iza leđa!

Milena Kačavenda otišla je ispred Bele kuće s Asminom Durdžićem koji je odmah krenuo da je ispituje o njenom razgovoru s Majom Marinković, a zasigurno je da Maja će Maja ovo zameriti Kačavendi ukoliko sazna obzriom da ne želi povezivanje s Asminom.

- Je l' si izvukla nešto? - upitao je Alibaba.

- Pa ne, neće ona. Kaže da si folirant i da ti ne veruje, to je to. Njoj ne smeta Anelin odnos prema tebi u izolaciji nego tvoj prema njoj, a ja sam je pitala: ''Je l' si normalna''. Rekla sam da nisi ušao ovde da bi raskinuo sa Stanijom nego da se suočiš s Aneli, a Maja me pita: ''Što baš ja?'' - rekla je Milena.

- Šta ću da muvam Sunčicu? Čuj što ja - rekao je Alibaba.

- Isto sam joj rekla - rekla je Milena.

- Ceo dan me zove lažovom i kao ne komunicira sa mnom, ali mi se smeje - rekao je Alibaba.

- Priča mi da si folirant i misli da ti treba za neku priču. Rekla sam joj: ''Imamo još sedam meseci, biće ovde svašta'', a ona kaže: ''Ne zanima me'' - rekla je Milena.

Autor: N.Panić