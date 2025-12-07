AKTUELNO

Zadruga

Kad crna mamba pusti otrov, neće biti dobro: Kačavenda odrukala Maju kod Alibabe, ne piše joj se dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije ovo smela da radi Maji iza leđa!

Milena Kačavenda otišla je ispred Bele kuće s Asminom Durdžićem koji je odmah krenuo da je ispituje o njenom razgovoru s Majom Marinković, a zasigurno je da Maja će Maja ovo zameriti Kačavendi ukoliko sazna obzriom da ne želi povezivanje s Asminom.

- Je l' si izvukla nešto? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Više nije najveća prostitutka: Zorica ponovo kontradiktorna, nećete verovati kakav kompliment je udelila Teodori! (VIDEO)

- Pa ne, neće ona. Kaže da si folirant i da ti ne veruje, to je to. Njoj ne smeta Anelin odnos prema tebi u izolaciji nego tvoj prema njoj, a ja sam je pitala: ''Je l' si normalna''. Rekla sam da nisi ušao ovde da bi raskinuo sa Stanijom nego da se suočiš s Aneli, a Maja me pita: ''Što baš ja?'' - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ću da muvam Sunčicu? Čuj što ja - rekao je Alibaba.

- Isto sam joj rekla - rekla je Milena.

pročitajte još

Razvezala jezik: Kačavenda ne može da veruje koliko je Hana lenja, Lepi Mića joj dodatno otvorio oči! (VIDEO)

- Ceo dan me zove lažovom i kao ne komunicira sa mnom, ali mi se smeje - rekao je Alibaba.

- Priča mi da si folirant i misli da ti treba za neku priču. Rekla sam joj: ''Imamo još sedam meseci, biće ovde svašta'', a ona kaže: ''Ne zanima me'' - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Možda sam preterala... Maja na brutalan način precrtala Alibabu, on izgoreo od sujete: Mrtva si za mene! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Matoroj će se slošiti kad za ovo sazna: Terza i Dragana pronašli način da obnove komunikaciju, ovo ne sluti na dobro! (VIDEO)

Farma

Ubeđena da joj sestra radi o glavi: Andrea upozorila Saleta na zle namere Elene Petrović, on joj odgovorom ulio crv sumnje (VIDEO)

Zadruga

Aleksandra Nikolić na stubu srama: Zbog njenog flerta sa Matejom joj se smeje cela kuća, Ivan prvi put sagnuo glavu i zaćutao! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić nakon svih uvreda koje joj je Terza uputio ipak uzela pivo od njega: Anđela je raskrinkala pred svima, nastao novi haos! (VIDEO)

Zadruga

Asmin ni ne sluti šta se dešava: Đedović i Aneli ga udruženim snagama raskrinkali, njemu neće biti dobro! (VIDEO)

Zadruga

Kao da nikad nisu raskidali: Ana i Korda se ne razdvajaju nakon što je prevario, Radi zbog ovoga neće biti dobro! (VIDEO)