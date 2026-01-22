Ne prestaje da provocira: Sofija ponovo potkačila Milicu Veličković, Terza ćuti kao zaliven! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Jovanu Cvijanović.

- Hoće li Milica dopustiti Terzi da bude opisan kao otac i da viđa barbaru? - glasilo je pitanje.

- Ako bude ponašanje kako treba, ovako kao sad. On ne treba da vređa Milicu izvinio se i rekao je da mu je krivo. On sad ništa ne može da uradi, a kad dođe jul do njega je koliko će da se potrudi - rekla je Jovana.

- Ne znam više... Kad izađem videću kako ću i šta ću, a ako ne može da se reši ići ćemo na sud. Ne bih voleo jer znam kakve probleme nosi sud - dodao je Terza.

- U julu da bude otac, znači keš koji je zaradio - rekla je Sofija.

- Terza, je l' moguće da od velike ljubavi tortu nisi ni probao? - glasilo je sledeće pitanje.

- Jesam, ali ne volim slatko. Nije mi se nešto svidela jer je više šećera trebalo. Ja najbolje spremam tu tortu - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić