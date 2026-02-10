Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao odnos Asmina i Aneli.

- Ja ću da ponovim da sam ja stao uz taj njegov stav da u ovoj situaciji Nora ne bi trebalo ovde da dođe. Svesno su ušli u ovu sezonu, podsetiću da je Asmin došao ovde da se bori protiv Site, dakle, sami su sebi nametnuli tu temu Nora. Ja sam govorio pre dva meseca da sam za to da Asmin i Aneli razgovaraju i probaju da spuste loptu, većina stola je govorila da treba da rešavaju preko suda. Šta će Norino pojavljivanje na jedan dan da promeni u njihovom odnosu?! Neće ništa, neće ni u odnosu ćerka-majka, a niti ćerka-otac. Dete bi se izmaltretiralo i istresiralo, a vi biste imali temu, koga je duže zagrlilo, da li će da prepozna oca ili ne. Meni je ovo idealna izolacija, njih dvoje, tu još postoji prostora za nešto - rekao je Ivan.

- Aneli i ja nikada ne možemo da rešimo naše svađe, mene je njena sestra Sita pljuvala najstrašnije, nije joj odgovaralo, jer nema love. Evo ti, Nerio je o njoj pričao sve, ona i dalje mene pljuje. Glavni problem je porodica Ahmić, ne mi. Ja ću sada spustiti loptu, za pet dana ću dobiti informaciju da me ona pljuje. Njima Nora nije bitna, ona im je pokretni bankomat - rekao je Asmin.

- Što se tiče ovoga, tužno je, bezobrazno je da kako vama odnos varira, da vam se tako menjaju mišljenja za Noru. Posle hotela je bilo da bi htela da ide kod Mustafe, pa je Nora trebala da dođe. Asmin je rekao da za rođendan ne želi da dođe, pamtim Asmine, pa je ona tvrdila da hoće, pa je rekla da neće, pa ste se izmirili, pa je bilo kako da dođe, pa nećete da radite zadatak i kako vaš zadatak izgleda. Meni je sramno da se bilo ko u ovoj situaciji amnestira ili pere, to vam je isto kao kada bih ja došla da se perem od postupka od prošle godine. Moja je greška što sam to uradila, to breme nosim ceo život, tako da je jako ružno to što Luka pokušava da predstavi da je to radio zbog Aneli. Ovde je bila priča za ucenjivanje, stali smo na Asminovu stranu. Luka je prišao i meni je rekao: "nemaš dete, ali bi svako normalan proveravao da li to radi zbog rijalitija ili ne". Druže, neko ti je terao inat preko tvog deteta, bazen sada čujemo grljenje, znači niste to radili jer se osećali, nego iz inata. Ti si oprostio i to je to, ali tu nema oprosta - rekla je Matora.

- Ja sam gledala lajv kada je tebi Nora rekla: "Aneli, zašto lažeš da si trudna", a onda si ti rekla: "Ne lažem, ja imam samo tebe, moju curicu", ja sam gledala, Nora se čula u pozadini nisi nju snimala - rekla je Jovana pevačica.

Autor: Nikola Žugić