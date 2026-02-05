DRUŽENJE IM JE LAŽNO: Ivan tvrdi da Maja koristi druženje sa Aneli kao PARAVAN jer joj se dopada Asmin, pa otkrio da je njegovo srce ZAIGRALO zbog ove učesnice! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornik Drveta mudrosti u Rajskom vrtu bio je Ivan Marinković koji je progovorio o dešavanjima u Beloj kući.

- Zdravo Ivane, kako si? - upitalo je Drvo.

- Drvo, dobro sam. Darku sam rekao pre neki dan u svom intervjuu da mi nedostaje neka ženska osoba, bliskost. Bože moj, ne mogu raditi ništa na silu, ako bude -biće - rekao je Ivan.

- Kada je reč o dešavanjima u kući, kako tu stoje stvari? - upitalo je Drvo.

- Svega i svačega ima. Učesnici mahom povlače pogrešne poteze. U gasu su, gledaju da se samo nešto dešava, idu kao us*ani golubi. Sve to rade, samo da bi se istakli, da budu u prvom planu - kazao je Ivan.

- Koja te tema najviše intrigira ovih dana? - upitalo je Drvo.

- Kada su Luka i Anita u pitanju, oni mi više nisu toliko zanimljivi, ali su dotakli dno u tom svom blamu. Sve što ne bi bilo prirodno u vezi, oni su uradili i sve granice prevazišli. Najupečatljiviji su mu Maja, Aneli i Asmin, iskreno. Njima on služi da bi jedna drugoj kad-tad uvalile, to je činjenica. Mislim da će njih dve održavati svoj kažni odno, to je tako. To je sve evidentno, vidi se sve to. Mislim da se Maji dopada Asmin, voleo bih njega da vidim u odnosu i kako bi se ponašao u toj vezi. Što se tiče parova ovde, meni deluje kao da su Miki i Kačavenda dobar par - kazao je Ivan.

- Imaš li neku tajnu, Ivane? - upitalo je Drvo.

- Počinjem sebe da hvatam da mi se Vanja Prodanović dopada. Ona mi je rekla da joj se isto dopadam, ali da ne može da mi se prepusti. Želela je na radiju da priča o tome, ali nije imala vremena. Nikome do sad nisam rekao ovo, ovo je baš tajna, zaista mi je simpatična, dopada mi se - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.