Haos za crnim stolom! Ivan pokušava da svali sve na Aneli, puca od ljubomore na Anđela, Asmin ga prozreo i razotkrio: Branio ju je i kad je u pravu i kada nije, tako sam i ja Maju, ZALJUBLJEN JE (VIDEO)

Šok!

Svađa između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić sa Ivanom Marinkovićem zbog Anelinog i Ivanovog kraha prijateljstva se nastavila u emisiji.

- Tebi je bitno da ona nadmudri Asmina - rekao je Ivan.

- Ma kome je bitno?! To ti tako vidiš - rekao je Anđelo.

- Zašto?! Zašto da ne dobijemo poklon?! - rekla je Aneli.

- Zbog toga si izgubila druga, je*iga. Meni da neko kaže da imam fan pejdž s nekim, rekao bih da mi se ona ne dopada, da mi je ona drugarica - rekao je Ivan.

- Eto koliko si ti ljut i besan, da ti čitaš šta piše. Ne, ti si go*no, ja neću biti ni u kakvoj vezi, ti predstavljaš sebe žrtvom u svom velikom prijateljstvu - rekao je Anđelo.

- Četiri godine sam ovde, družim se samo sa Matorom i Draganom, za razliku od tebe koji si prodao jednog druga, drugog druga, trećeg...Ti i Đedović ste sada prst i du*e - rekao je Ivan.

- Koji ti stav imaš, kuneš se u očev i majčin grob, ti se družiš sa njenim neprijateljima. Svako ko je pametan razmišlja kao ja - rekao je Ranković.

- Ne zanima me o čemu vi pričate, ti se samo praviš lud da me razumete - rekao je Ivan.

- Naravno da je bitno o čemu pričamo...Čekaj, je l' si ti dobio čestitku od Anelinih i tvojih fanova i zajedničke podrške i pozdrave u njenim čestitkama, šta je problem?! Šta te buni tu - rekao je Anđelo.

- Šta, šta me buni?! Meni je logično da mene pozdrave, nema tu mene šta da buni, vrlo sam jasan, samo nećeš da shvatiš - rekla je Aneli.

- Naravno da izvlačiš svoje du*e...On hoće da kaže kada budeš imala problem, da će on da skoči i da kaže: "Evo, ne brani te, nije ti prijatelj - rekao je Ranković.

- Da, normalno je da ću da kažem, jer ću ja uvek da odbranim nekoga ko mi je drag - rekao je Ivan.

- Ti si se družio sa Majom kada su njih dve bile na sudu, šta pričaš ti - rekao je Anđelo.

- Ja tebe izvređala?! Ja tebe izvređala, je l' si realan (smeh)?! Pre par dana si mi rekao sve i svašta...Kada je bila Elitovizija, Maja me je izvređala, ti si rekao: "Pozdrav za moju drugaricu Maju", da li sam ti to ikada prebacila?! - rekla je Ahmićeva.

- Nisi i ne treba, a evo i zašto. Ja nisam uzrok tvog i Majinog sukoba - rekao je Marinković.

- Okej, znači ti meni prebacuješ sada što si me branio! Tako izgleda, a meni ne treba niko da me ovde brani - rekla je Aneli.

- Ako si prijatelj, ne razmišljaš o kadru i kamerama, nego kažeš: "Mojoj drugarici nije dobro, idem kod nje", ali ne! Ti prebacuješ...Ti si sam rekao da je vaš odnos slabiji od kada se druži sa mnom, zašto?! - rekao je Anđelo.

- Rekao sam pet puta večeras. Po mom viđenju je to da je Aneli sada u pat poziciji, istripovala je da joj je ovo mnogo bitnije - rekao je Ivan.

- Ivan je naduvani balon u penziji, nisam znao da priča tako o meni iza leđa...Ja nisam ni počeo da igram rijaliti. Rekao sam Ivanu pre mesec i po dana da je zaljubljen u Aneli i da njeno ponašanje njega podseća na Jelenu Marinković, on je šapnuo da će biti s njom u vezi u martu ili u aprilu. Meni je ovo izgledala kao ljubavna svađa, pravda se Anđelu 45 minuta. Ivan Marinković je branio Aneli uvek, i kada je u pravu i kada nije, isto kao što sam ja i Maju. Hoda jadan po dvorištu i kupi go*na Leina. Njihov odnos je bio na klimavim nogama otkako je video mene i Aneli u hotelu, promenio je komentarisanje što se tiče Aneli Ahmić i onda je Ivan rekao da želi da vidi moj sledeći potez - rekao je Asmin.

- Ja sam samo ovde čula da se ljudi je*u iz inata - dobacila je Maja.

- Pravio je problem zbog kreveta, kao da neće Saru pored, ili Aneli ili niko. Ova izolacija je pokazala da si zaljubljen u Aneli i da te je povredila, jer je stavila njega na prvo mesto - rekao je Durdžić.

- Ti nisi imao mu*da da pređeš granica i da smuvaš ovakvu ribu. Svoju bivšu ženu kada sam video, prvi dan sam je video, ona nije mogla očima da me gleda, govorila je da sam klošar. Ja sam rekao: "Je l' tako? Bićeš moja", ne postoji granica, a ti si druže spao na Dušicu - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić