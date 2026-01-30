Bez dlake na jeziku! Filip opleo po vezi svoje bivše i najboljeg druga, neće im biti dobro od njegovih reči! (VIDEO)

ŽestokO!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Dobro je napravljena fora, ali meni nije smešno iskreno. Isti ovaj sto je mene hteo da ubedi da uđem u vezu sa Anitom. U vezu se ne ulazi da bi nekoga zaštitio od komentara. Ne brani se devojka lažno za stolom, to se ne radi. Ne mogu da odbranim nešto ako nije tako - rekao je Filip.

- Ne možeš kao Luka, ili budi muško do kraja ili nemoj nikako - rekao je Asmin.

- Dozvolio je da mu devojka 10 godina mlađa govori šta da radi i da ga šamara. Problem je što su 24 sata zajedno - rekao je Filp.

- Smešno je dok gledam, mora se čovek nasmejati. Kad uozbiljimo situaciju nije smešno - rekla je Aneli.

- Da li si namerno zavela druga njegovog iz detinjstva? - pitao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić