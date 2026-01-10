Sprema mu se šut karta? Anita besna kao ris na Luku, popio novu korpu za laku noć! (VIDEO)

Šok preokret!

Anita Stanojlović naljutila se na Luku Vujovića zbog ponašanja u emisiji i ponižavanja nje, ali je čini se Luka pokušao da popravi situaciju, što mu nije pošlo za rukom.

- Kakav je stav za večeras? - upitao je Luka.

- Kad budeš vratio kameru koju si mi okrenuo, tad ćemo pričati - rekla je Anita.

- Nisam ja dovukao kameru, šta ti je? Mogu li da te zagrlim - rekao je Luka.

- Ne možeš - odgovorila je Anita.

- Što si takva? - upitao je Luka.

- Laku noć - odgovorila je Anita.

- Oprosti mi, neće se više nikad ponoviti - rekao je Luka, ali ga je Anita iskulirala.

Autor: N.Panić