ON SEBE ZAVARAVA DA TO NIJE EMOCIJA: Aneli posavetovala Janjuša da prizna šta oseća prema Kačavendi, on vidno razočaran jer je njegovo mesto zauzeo Miki Dudić! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide kako je Marko Janjušević Janjuš žali Aneli Ahmić na učesnice s kojima je dobar, a koje mu nisu prišle nakon što je operisao zub.

- Ovo je klasičan Janjuš. On se isto ponaša prema svakoj ženi, da bi svaka mislila da je posebna. Meni su sve ovo nebitne stvar - rekla je Aleksandra.

- Ovo je bio dan nakon moje operacije zuba. Da, Aneli je bila tu. Nijedna od onih s kojima sam ja blizak se tu nije našla. Ne znam za Aleksandru Jakšić, ne sećam se, možda je anestezija još uvek delovala - kazao je Janjuš.

- Donela sam ti led, ali nema veze - dodala je Aleksandra.

- Rekao sam šta imam što se toga tiče, jer sam se udaljio od Aneli. Razočaran sam u odnos Anelin i moj kad se posvađamo njeno ponašanje mi se ne dopada. Milena Dudić me nije pitala ni kako je sve prošlo - rekao je Janjuš.

- Janjuš ima emociju prema Mileni. Niko ne može da me razuveri kada je to u pitanju. On sebe zavarava da to nije ljubavna emocija. Ima emocije prema njoj, veoma ga dobro poznajem - kazala je Aneli.

- Je l' ti nedostaje Milena? - upitala je voditeljka.

- Ne sad da mi mnogo nedostaje, ali neke naše šale da. Očekivao sam da me pita kako je prošla moja operacija, ali nije - rekao je Janjuš.

- Postoji razlog, sigurno. Ona gleda da se ona ponaša prema njemu, isto kao i on prema njoj - kazala je Sofija.

- Ja znam da Janjuš voli Milenu i da Milena voli Janjuša. Janjuš je navikao da ona obleće oko ljudi koje voli, svestan je toga da bi ona najbolje brinula o njemu. Njih dvoje se igraju kao deca - rekao je Dača.

Autor: S.Z.