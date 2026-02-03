BRITKA SABLJA: Ivan osudio Janjuša jer je Kačavendi okrenuo leđa, pa detaljno izanalizirao njen odnos sa Anđelom! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Najveća greška koju je Milena napravila je to što je sebe predstavila pogrešno. Ljudima oko sebe je ostavila utisak kao da je nedodirljiva. Da je npr. sa Samirom bila blića, ovo nikom ne bi bilo čudno. Sada se svi šokiraju, kako je ona uopšte dozvolila sebi da se sa nekim zbliži. Zato je nju sada sve to snašlo. Čudna je stvar da mi koji smo sa Kačavendom na samom početku bili u sukobu sa njom i svašta joj izgovarali, sada slušamo od njoj bliskih ljudi kako je ona loša, ovakva i onakva. Kačavenda nije vanzemalja da se sada svi iščuđavamo jer joj se neki muškarac približio. Evo, sada direktno mislim na Janjuša. Njega je iz nekog razloga blam njenog ponašanja. Janjuš se pre tri meseca nije bunio kada je ona govorila da možda jednog dana uđu u emotivnu vezu - rekao je Ivan.

- Da, to je tako. To je bilo pre tri meseca. Kada su krenule njene ludorije, onda se i stav promenio - kazao je Janjuš.

- Janjuša je blam, ali se nije ograđivao do nje kao potencijalne devojke - rekao je Ivan.

- Uvek sam se ograđivao. Nije mi prijalo kad je govorila da ima neke emocije prema meni - kazao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.