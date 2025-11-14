KAKAV PREOKRET! Ivan detaljno izanalizirao Filipa, ubeđen da zbog Maje ne ulazi u vezu sa Teodorom (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Borislav Terzić Terza govori da je Maja Marinković spremna da se smuva sa Filipom Đukićem.

- Oni mogu samo sebe da lože. On je kao drug interestantam i harizmatičan, ali ja njega ne gledam na taj način. Ne želim povezivanje, meni je ova priča blam. Ja Teodoru gotivim, ali ne mogu Aneli da gazim, a ovde da ćutim. Filip nije blam, on je slobodan. Bebica voli Teodoru, to je jasno. Zašto je ona pristala na veridbu nije mi jasno. Filipa nešto radi kod Teodore, ali ne možeš da odlepiš ako nisi progovorio sa osobom. Ona je ponizila Bebicu - rekla je Maja.

- Ti si prva jela i pila, zašto mu nisi rekla za Filipa?! - skočio je Asmin.

- Meni su svi rekli danas da si ti sujetna - rekla je Teodora.

- Ove utorak devojke ne mogu da me podnesu jer sam ja njegova drugarica - rekla je Maja.

- Da ti nije bilo moje čokolade ne bi te bilo nigde! Da ti nije bilo Aneli Ahmić ne bi te bilo nigde, iz*ebalo te ovde 30 muškaraca - skočio je Asmin.

- Ovo je od*eban muškarac - rekla je Maja.

- Postoji nešto sto posto - ubacio se Filip.

- Što mi pakuješ priče? - skočila je Maja.

- Ja da sam hteo nešto sa Majom smarao bih od početka samo Maju. Ja Maju ne poznajem od ove sezone! Ja Maju gotivim na neki drugi način. Nemam 20 godina da gledam samo fizički izgled, nisi za vezu! - rekao je Filip.

- On meni pakuje priču sa njim! Ja sam rekla da je poslednji na svetu ne bih bila sa njim - rekla je Maja.

- Maja je juče poludela kad se razvila tema između Teodore i Filipa. Filip i dalje nije konkretan, pušta Teodoru, a ona pušta njega. Ovaj klip je dokaz da mu je stalo da Maja čuje. Filip se možda za*ebao što je rekao za Teodoru, pa drži ovako. Ona zanjući to ne preduzima korake jer se plaši da ne ispadne glupa. Maja i Filip imaju bolju konekciju. Maja je prešla Filipu preko Vanje i Sare, ali preko ovoga mu neće preći. Maja kad odabere nekoga on je njen! Ako uđe u vezu sa Teodorom, preko toga neće preći - rekao je Ivan.

- Ovaj klip je od pre tri nedelje - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić