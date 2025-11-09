AKTUELNO

Zadruga

Izazivala je Anđelovu rekaciju: Dačo detaljno izanalizirao odnos Anite i Filipa! Luka svojim poklonom za Đukića žestoko potkačio Teodoru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Struka se oglasila!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč  Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Anite, ko visoko leti nisko pada. Imala je primer i Aneli kad je onako ušla. Anđelo je malopre rekao da je bolje da razbije kuću nego nju, a mene su osuđivali zbog te rečenice. Filip kad priđe nekoj devojci u treznom stanju je drugačije, a ti si znala odlično kakav je on kad je pijan. Verujem da on tebi nije prišao u treznom stanju. Kad je u vezi je najlojalnija osoba. On je takvog stava da želi svoju porodicu oduvek. Ja sam Fići napravio jedan poklon ako bude u Izolaciji da je ne gleda zbog Bebice. On je samo jedan dečko širokih shvatanja. Naravno da ostavljam Filipa - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe u nekim situacijama si ispao folirant. Ispao si vezano za Teodoru, znao si da će njen svaki pogled ovde da se meri. Vezano za Anitu, takođe. Ako je ona psihopata i ima dete, onda se ne je*eš sa njom nego je odmah ukloniš. Sve što se odavde plasira napolje je možda loše za njeno dete - rekao je Dačo.

- Ja sam Terzi spomenuo posle nekoliko dana jer vidim da se nastavlja. Terza je to rekao kod drveta, mi smo tek posle - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što si ti imala se*sialni odnos je ružno, pala si na prvom testu, nisi trebala. Ovde su imale i gore situacija pa ih nismo tako komentarisali. Anđelo nije odreagovao i ona se povukla. Jeste se njoj svideo Filip, ali samim tim je htela da izazove Anđelovu reakciju. Maja radi neke stvari namerno i ima prava. - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

On ne može to podneti: Kadra uveren da je Ena preveliki zalogaj za Peju, detaljno izanalizirao njen lik i delo! (VIDEO)

Zadruga

Dao svoj sud! Bebica uvideo da je Munja glavni uzrok HAOSA, pa osmislio plan rešavanja drame Stefani i Matore! (VIDEO)

Farma

Nije važna godina proizvodnje, važna je kilometraža: Inspektorka Lili pružila punu podršku Andrei i Luks uprkos razlici u godinama, a ovako je komanta

Zadruga

REŠILA DA IH RASUTURI!? Kačavenda uložila svaki atom snage da ogadi Gastozu Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Stručna analiza: Miljana Kulić pokazala zavidno znanje astrologije, detaljno obradila horoskopski znak Ovna! (VIDEO)

Zadruga

Aneli se smorila otkako je saznala za muvanje Karića i Anite?! Luka progovorio o njenoj promeni ponašanja, pa je potkačio: Vidiš, plitki mozgovi... (V