Izazivala je Anđelovu rekaciju: Dačo detaljno izanalizirao odnos Anite i Filipa! Luka svojim poklonom za Đukića žestoko potkačio Teodoru (VIDEO)

Struka se oglasila!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Što se tiče Anite, ko visoko leti nisko pada. Imala je primer i Aneli kad je onako ušla. Anđelo je malopre rekao da je bolje da razbije kuću nego nju, a mene su osuđivali zbog te rečenice. Filip kad priđe nekoj devojci u treznom stanju je drugačije, a ti si znala odlično kakav je on kad je pijan. Verujem da on tebi nije prišao u treznom stanju. Kad je u vezi je najlojalnija osoba. On je takvog stava da želi svoju porodicu oduvek. Ja sam Fići napravio jedan poklon ako bude u Izolaciji da je ne gleda zbog Bebice. On je samo jedan dečko širokih shvatanja. Naravno da ostavljam Filipa - rekao je Luka.

- Filipe u nekim situacijama si ispao folirant. Ispao si vezano za Teodoru, znao si da će njen svaki pogled ovde da se meri. Vezano za Anitu, takođe. Ako je ona psihopata i ima dete, onda se ne je*eš sa njom nego je odmah ukloniš. Sve što se odavde plasira napolje je možda loše za njeno dete - rekao je Dačo.

- Ja sam Terzi spomenuo posle nekoliko dana jer vidim da se nastavlja. Terza je to rekao kod drveta, mi smo tek posle - rekao je Filip.

- To što si ti imala se*sialni odnos je ružno, pala si na prvom testu, nisi trebala. Ovde su imale i gore situacija pa ih nismo tako komentarisali. Anđelo nije odreagovao i ona se povukla. Jeste se njoj svideo Filip, ali samim tim je htela da izazove Anđelovu reakciju. Maja radi neke stvari namerno i ima prava. - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić