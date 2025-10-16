AKTUELNO

Sandra strahuje za porodicu: Uverena da ne podržavaju vezu sa Ivanom, otkrila da joj je majka već jednom bila u BOLNICI zbog ljubavi sa starijim muškarcem! (VIDEO)

Šok prizanje!

Sandra Todić požalila se cimerima na odnos sa Ivanom Marinkovićem. Ona je shvatila treba da se vodi mozgom, a ne srecem, jer je uverena da njena porodica na podržava tu vezu.

- Šta ćemo sa tobom i sa ovim? - pitala je Boginja.

- Ne znam, mene ovo odvaja nekako. Nije bila toliko jaka emocija i tek je trebala da se razvija. Neću ništa na silu. On se meni sviđa, ali neću ovo. Meni je bitno mišljenje od mojih, a ko zna šta misle. Ja uvek radim na svoju ruku, ali moram malo na njih da se foksiram. Meni je mama jednom završila u bolnici jer sam bežala od kuće. Isto sam se zaljubila u starijeg, oni mi branili, a ja uhvatila šturu. Koliko vidim ja uopšte nemam sreće u ljubavi - pričala je Sandra.

