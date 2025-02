Da sam znao nikad ne bih ulazio u ovo: Munja besan na Anu, progovorio o njenom takmičenju sa Slađom za najveću krpu Elite! (VIDEO)

Šok prizanje!

Danijel Dujković Munjez stigao je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića i sa njim razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Videli smo ljubavne igrarije u zatvoru, Ani se nije dopalo sve što si rekao u petak - rekao je Darko na samom početku.

- Naljutio sam se jer nije stala iza svojih postupaka, ako me voli nema šta da žali. Ispada folirant sa ovim ponašanjem, ona sad kao nešto pati. Ako je bilo lepo nema od čega da beži, a ona se postavlja kao da sam najgori - govorio je Munja.

- Da li je očekivala da kažeš da ste u vezi? - pitao je voditelj.

- Meni je sa njom bilo lepo. Ovde osećam da ne treba da budem u vezi, ako im odgovara neka budu sa mnom u komunikaciji. Meni je lepo da sam slobodan, bar trenutno. Ona ponavlja da nisam stao u njenu zaštitu. Ja sam rekao šta sam imao, da stojim iza toga i da mi je bilo lepo. Ne pada mi na pamet da se ponavljam svaki dan. Ja da sam znao da će ovo da se desi nikad ne bih ulazio u ovo - dodao je on.

- Da li si razmišljao kako Stefani gleda na ovo? - pitao je voditelj.

- Može da se uhvati za ovo, ali ne interesuje me. Devet meseci se od mene krilo. Smatram da ništa loše nisam uradio. Loše je što sam požurio i rekao da ništa ovde neće da se dešava. Meni ovde Slađa prija, ne želi ništa ozbiljno ovde i mi provodimo vreme. Ona meni ne skače na glavu i to mi odgovara - govorio je Munjez.

- Da li je realno da se dve devojke takmiče koja je veća krpa? - upitao je Darko Tanasijević.

- Juče ujutro smo to komentarisali i ja sam se osećao neprijatno kad one same za sebe kažu da su krpe. Ne mogu da kažem da sam ja tome doprineo. Ne bih voleo da je neko vređa na taj način - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić