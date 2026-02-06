On je ozbiljan manijak: Miki i Kačavenda dobili podršku, Ivan je upozorio da je Dudić veći fetišar od Anđela! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Miki Dudić u izolaciji budi Milenu Kačavendu.

- Ja se stvarno ne sećam - smejala se Milena.

- Meni je najjače kad kamera snima moju reakciju. Ja kad bih rekao sad moje mišljenje... Oni stvarno jedno drugom prijaju, a najgore što je kad u rijalitiju kad kažeš šta misliš može da se tumači da si ljubomoran - rekao je Janjuš.

- Slika govori više od reči. On je nju budio elitarski, a onda je skapirao šmekerski da treba da je poljubi, a kad je uradio to onda rastegao ruke. Podržavao sam Janjuša i Kačavendu, ona je zastupala da treba da se sačeka i evo gde su dogurali. Nema čekanja. Danas sam kod Drveta rekao da su mi Miki i Milena prirodna selekcija. Miki je ozbiljni manijak u s*ksualnom smislu, toliko mu se mašta otvorila... Kakvi zidovi, kakvi gelenderi - govorio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić