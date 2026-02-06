AKTUELNO

Zadruga

On je ozbiljan manijak: Miki i Kačavenda dobili podršku, Ivan je upozorio da je Dudić veći fetišar od Anđela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Miki Dudić u izolaciji budi Milenu Kačavendu.

- Ja se stvarno ne sećam - smejala se Milena.

pročitajte još

To bih smatrala OZBILJNOM MANIPULACIJOM mlade devojke zarad PREBOLJEVANJA BIVŠE! Anitina Tamara rešila da RAZVEŽE JEZIK o Luki, svi su ubeđeni da on j

- Meni je najjače kad kamera snima moju reakciju. Ja kad bih rekao sad moje mišljenje... Oni stvarno jedno drugom prijaju, a najgore što je kad u rijalitiju kad kažeš šta misliš može da se tumači da si ljubomoran - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slika govori više od reči. On je nju budio elitarski, a onda je skapirao šmekerski da treba da je poljubi, a kad je uradio to onda rastegao ruke. Podržavao sam Janjuša i Kačavendu, ona je zastupala da treba da se sačeka i evo gde su dogurali. Nema čekanja. Danas sam kod Drveta rekao da su mi Miki i Milena prirodna selekcija. Miki je ozbiljni manijak u s*ksualnom smislu, toliko mu se mašta otvorila... Kakvi zidovi, kakvi gelenderi - govorio je Ivan.

pročitajte još

Pozajmila joj NOVAC, a sad je drži u šaci? Kačavenda ostaje bez poslednjeg prijatelja: Otkriveno kako je blatila i pljuvala Vanju Živić, Janjuš i Anđe

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kačavenda ipak nema sreće! Ništa od toga da je Milena Zlatina snajka, pogledajte kome je Miki Dudić tražio poljubac za laku noć (VIDEO)

Zadruga

Miki Dudić ispao najveći folirant Elite 9? Viktor obelodanio sve detalje, ovo je mnogima promaklo! (VIDEO)

Domaći

Ovaj hit Zlate Petrović je uradio njen sin! Miki Dudić otkrio kakav nož u leđa su dobili zbog ovog albuma: Rekao je da će izbrisati ceo album! (VIDEO)

Domaći

ZBOG ČEGA SI ME ZVAO U ITALIJU NA VINO?! Kačavenda tera Anđela da prizna da je želeo intimne odnose sa njom, on joj odbrusio: NJUŠKALA SI ME I... (VID

Zadruga

MILENA DUDIĆ KAČAVENDA! Pokloni fanova oduševili NOVOPEČENE SIMPATIJE, evo šta je Miki rekao! (VIDEO)

Zadruga

Haos za crnim stolom! Ivan pokušava da svali sve na Aneli, puca od ljubomore na Anđela, Asmin ga prozreo i razotkrio: Branio ju je i kad je u pravu i