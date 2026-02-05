Miki Dudić ispao najveći folirant Elite 9? Viktor obelodanio sve detalje, ovo je mnogima promaklo! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Da li ti smeta što ti je Jakšićka skinula Mikija? Ipak je on ljubi svaku noć pred spavanje - glasilo je pitanje.

- Ne, nisam ni zagrejana za njega da bi mi smetalo. Izolacija nije ništa donela, on mene emotivno ne zanima apsolutno. Mi uživamo i spavamo u izolaciji, a on može da bude s kim hoće - rekla je Milena.

- To je bilo pijanstvo, ona je pokušala da ga poljubi i on je okrenuo glavu - rekla je Jakšićka.

- Nije istina, nije pokušala da me poljubi - rekao je Miki.

- Ja imam pravo da poljubim koga hoću, ja sam slobodna žena i nisam emotivno vezana. Imam pravo da idem na koga hoću da pokušam da ga poljubim - rekla je Milena.

- Ne mogu da verujem da je Miki ispao najveći folirant u kući jer je priznao emocije prema Boginji, sad ljubi Jakšićku pred spavanje, a na žurki se muva sa Kačavendom - rekao je Viktor.

Autor: N.Panić