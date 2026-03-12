Vanja mu je paravan?! Janjuš dao sve od sebe da dokaže da mu se Živićka sviđa, Aneli presekla: Nemam emocije, NE FALI MI (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao je Marku Janjuševiću Janjušu i Aneli Ahmić.

- Da li shvatate da uzalud pokušavate da pronađete jedno drugo u drugim ljudima menjajući partnere - glasilo je pitanje.

- Ja nemam emocije prema Janjušu, ne fali mi, zaista. Ne želim više sa njim nemam komunikaciju - rekla je Aneli.

- Ja sam takav i napolju kada nisam u vezi, da oproste svi, je*em sve živo. Ja sam za Vanju pričao odavno, evo, ko će da potvrdi - rekao je Janjuš.

- Meni si rekao pre možda tri meseca, sedeli smo tamo u dvorištu - dodao je Đukić.

- Prvo, imate to da je pohvalio Dušicu na početku, pa posle toga Sara Šajić, pa imate i Jakšićku, pa tu je i Milena. Niste me ubedili ni tamo ni ovamo, ali mi je nekako bliže to što tražite izbore promašaj, a da ono što je bilo, da je jače od vaših izbora - rekao je Mića.

- Prija mi devojka (Vanja) i sviđa mi se njena energija. Ja sam rekao da nisam u vezi - rekao je Janjuš.

- Što se tiče Aneli, mislim da i dalje gaji neke emocije prema njemu, ja moram da kažem da još u oktobru i novembru, nije se sprdao kada je rekao da je Vanja jedina devojka s kojom bi ušao u odnos - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić