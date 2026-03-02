STAVILA SVE KARTE NA STO: Anita otvoreno porgovorila o odnosu sa Lukom, evo da li misli da pokušava da je dovoji od Tamare Radoman! (VIDEO)

Šok!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Anita Stabojlović, koja je prokomentarisala aktuelna zbivanja u Beloj kući.

- Kako si?- upitao je Darko.

. Svađali smo se. Rekao mi je da će me udariti tokom svađe. Znam da me ne bi udario, ali ja njega jesam - kazala je Anita.

- Da li je istina da te u poslednje vreme okreće protiv Tamare Radoman? - upitao je Darko.

- Ne. Ja sam Luki rekla da mene pljuje njegova majka, verovatno i otac, a ja ih ne komentarišem. Mene je zabolelo to što je Luka uvredio Tamaru - rekla je Anita.

- Uverena si da Luka nije voleo Aneli. Da li strahuješ od toga da nije iskren i u odnosu sa tobom? - upitao je Darko.

- Ja verujem Luki. Znam da se ne bi ponašao kao sad sa mnom da me koristi zbog fanova - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.