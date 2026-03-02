AKTUELNO

STAVILA SVE KARTE NA STO: Anita otvoreno porgovorila o odnosu sa Lukom, evo da li misli da pokušava da je dovoji od Tamare Radoman! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Anita Stabojlović, koja je prokomentarisala aktuelna zbivanja u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si?- upitao je Darko.

. Svađali smo se. Rekao mi je da će me udariti tokom svađe. Znam da me ne bi udario, ali ja njega jesam - kazala je Anita.

- Da li je istina da te u poslednje vreme okreće protiv Tamare Radoman? - upitao je Darko.

- Ne. Ja sam Luki rekla da mene pljuje njegova majka, verovatno i otac, a ja ih ne komentarišem. Mene je zabolelo to što je Luka uvredio Tamaru - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uverena si da Luka nije voleo Aneli. Da li strahuješ od toga da nije iskren i u odnosu sa tobom? - upitao je Darko.

- Ja verujem Luki. Znam da se ne bi ponašao kao sad sa mnom da me koristi zbog fanova - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

