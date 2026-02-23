AKTUELNO

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO! Aneli otkrila zbog čega je rasplamsala sukob sa Asminom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Lepi Mića započeo je svoju Igru istine u Pabu, te je prokomentarisao Milenu Kačavendu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš izjavu tvoje drugarice Milene da si zaljubljen u nju? - upitao je Mića,

- Boli me uvo. Šta da kažem? Žena nije normalna, ona je budala. Ako istinski tako misli, onda je obolela - kazao je Janjuš.

- Miki, kakav ti je utisak o Mileni?

- Nisam znao da je toliko naporna. Ona je u teorijama zavere. Veoma je komplikovana. Osećam se neprijatno pored nje - kazao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koga bi ostavio da su nominovane Aneli i Maja? - upitao je Mića.

- Maju znam dugi niz godina. Zbog toga bih nju - kazao je Anđelo.

- Šta mislite da je uzrok sukoba? - upitao je Mića.

- Očekivao sam da će do toga da dođe - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, zbog čega tolio insistiraš na papirima u neloj svađi sa Asminom? - upitao je Mića.

- Rodni list da izvadim samo zbog Noriih putovanja. Asmin se plaši jer misli da odem van grada. Nora sada ima pasos - kazala je Aneli.

- Ja samo moram da kažem da mislim da je detetu mesto uz majku i oca i bez hvale - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavila karte na sto: Aleksandra progovorila o oženjenom momku, pa otkrila zbog čega nije stavila tačku na taj odnos nakon što je saznala da se ne raz

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Stefani otkrila zbog čega je njena majka prestala da podržava vezu sa Matorom! (VIDEO)

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Mina rešila da progovori o pomirenju Terze i Sofije, priznala da je to predvidela! (VIDEO)

Zadruga

Stavila sve karte na sto: Aleksandra otkrila Ivanu mračnu stranu njenog odnosa sa bivšim mužem i oženjenim dečkom: Obojica su me kontrolisali! (VIDEO)

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Kačavenda otkrila na kakvoj je zapravo relaciji sa Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Mina otkrila koja tvrdnja na njen račun je NAJVEĆA laž, obratila se Aneli Ahmić! (VIDEO)