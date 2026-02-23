STAVILA SVE KARTE NA STO! Aneli otkrila zbog čega je rasplamsala sukob sa Asminom! (VIDEO)

Lepi Mića započeo je svoju Igru istine u Pabu, te je prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Kako komentarišeš izjavu tvoje drugarice Milene da si zaljubljen u nju? - upitao je Mića,

- Boli me uvo. Šta da kažem? Žena nije normalna, ona je budala. Ako istinski tako misli, onda je obolela - kazao je Janjuš.

- Miki, kakav ti je utisak o Mileni?

- Nisam znao da je toliko naporna. Ona je u teorijama zavere. Veoma je komplikovana. Osećam se neprijatno pored nje - kazao je Miki.

- Koga bi ostavio da su nominovane Aneli i Maja? - upitao je Mića.

- Maju znam dugi niz godina. Zbog toga bih nju - kazao je Anđelo.

- Šta mislite da je uzrok sukoba? - upitao je Mića.

- Očekivao sam da će do toga da dođe - rekao je Janjuš.

- Aneli, zbog čega tolio insistiraš na papirima u neloj svađi sa Asminom? - upitao je Mića.

- Rodni list da izvadim samo zbog Noriih putovanja. Asmin se plaši jer misli da odem van grada. Nora sada ima pasos - kazala je Aneli.

- Ja samo moram da kažem da mislim da je detetu mesto uz majku i oca i bez hvale - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.