Tema današnje debate je da li se izdaja može oprostiti ili ne. Naredna koja je govorila na ovu temu bila je Jelena Ilić, koja je zastupala stav da za izaju ne postoji opravdanje.

- Ja jesam izdala, ali mislim da za to nema opravdanja. Međutim, ja sam bila ta koju je taj neko izdao, pa sam uradila sve što sam uradila. Svakako za to nema opravdanja - kazala je Jelena.

- Ja ne mislim da sam izdala nekoga ko je napolju, iskreno. Ja sam neko ko je rekla sve kako stvari stoje - kazala je Aleksandra.

- Kako si ti onda ušla u vezu sa oženjenim? - upitao je Đedović.

- Kad smo mi ušli u vezu, mislila sam da je to priča svakog oženjenog da to ne funkcioniše. Međutim, videla sam da njega žena ne zove i da nema nikakvu obavezu prema njom - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega si iznela sve o njemu, kad si se zaljubila u Ivana? - upitao je Marko.

- Rekla sam to, samo kad je bilo vreme da priznam. Ja ništa loše nisam rekla za njega, samo sam bila saterana u ćošak. Međutim, ja sam pitala njega pre ulaska da li da kažem da sam zauzeta ili sobodna, te smo se dogovorili da kažem da sam slobodna. Što se mene tiče, da se potegla nije priča, ne bih ni rela sve. Možda je ovako najbolje, ne bih volela da se neko razvede zbog mene. Što se tiče njega, ja sam planirala nekoliko puta da ga ostavim, ali moja ćerka je bila veoma vezana za njega, pa nisam. Falila joj je muška figura, a on joj je zamenio tu očinsku figura. Moja ćerka ga je zvala ''čiki''. Ivana tek tako sad ne bih mogla da dovedem u kuću, jer bi me ćerka stalno pitala gde je on - kazala je Aleksandra.

