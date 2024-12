Stavila sve karte na sto: Aleksandra otkrila Ivanu mračnu stranu njenog odnosa sa bivšim mužem i oženjenim dečkom: Obojica su me kontrolisali! (VIDEO)

Šok!

Aleksandra Nikolić otkrila je Ivanu Marinkoviću detalje iz odnosa koji je imala spolja sa svojim partnerom, kog nije ostavila pre rijalitija.

- Kad sam počela sa njim odnos, postavio mi je ultimatum da mogu da budem samo s njim, ili sa drugim muškarcima, a on je oženjen. On je navodno nikad nije voleo, a ja sam njegova ljubav, kako on to kaže. On je zapravo malo živeo tu kod mene, a malo kod žene. Onda kada je ona posumnjala, on je rekao da nismo zajedno. Ja sam se u jednom trenutku vratila bivšem mužu. Onda je počeo tu rat na nekoliko strana. Muž moj bivši nikada nije mogao da prohvati da ja nastavim dalje bez njega. Meni su svi govorili da moj bivši muž ne može bez mene. Stalno sam imala probleme s njim. Desila se situacija da nisam sa tim oženjenim bila trinaest dana, a onda sam se ja videla sa bivšim mužem, ali sam ja tad videla da sa njim ne mogu da budem i da je tu kraj. Moje dete je želelo da se pomirim sa mužem bivšim, ali ja nisam mogla. Rastrzana sam bila između bivšreg muža i ovog. Nisam izlazila, obojica su me kontrolisali. Ja sam živela kao neka baba, nisam godinama nigde izlazila, sve je to strašno - kazala je Aleksandra.

