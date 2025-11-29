STAVILA SVE KARTE NA STO: Mina otkrila koja tvrdnja na njen račun je NAJVEĆA laž, obratila se Aneli Ahmić! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž. Prva je svoj stav na današnju temu iskazala Mina Vrbaški.

- Aneli, definitivno njena laž da me je mama podvodila i da mi je brat, zapravo sin. Strava i užas - kazala je Mina.

- Navešću Minu, zbog poslednje laži, rekla je da sam ja spletkara najveća - kazao je Terza.

- Najveća laž koju sam čuo o sebi je da sam dobar čovek, a to je rekla Anastasija - kazao je Bora.

- Najveća laž je bila kada je Janjuš rekao da sam mu ukrala štrudle - kazala je Boginja.

- O meni je rečeno dosta laži, o meni i mojoj porodici. Od toga da sam pedofil i makro. Nema šta se nije izreklo o meni ovde, iskreno. Moćda da sam dobio papuče od Đedovića - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.