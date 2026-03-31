Koliko njih je bilo intimno sa tobom, a Asmin još nije IAKO SE TOLIKO PONIZIO! Stanija ponovo potkačila Maju, spomenula joj i Desingericu! (VIDEO)

Napokon suočavanje!

Stanija Dobrojević žestoko se suočila sa Majom Marinković, pa joj je ponovo spomenula sve momke sa kojima je bila intimna, dok Asmin još nije uspeo da je odvede u krevet iako se ponizio do krajnjih granica.

- Pitanje imam za Maju, danas si imala jednu ljubomornu reakciju kad su Stanija i Asmin pričali o poslu, da li je smršao ili ne, rekla si da misliš da su se Stanija i Asmin dogovorili sve, da li misliš da je to tako - pitao je Dača.

- Oka nisam sklopila, bila sam kod doktora, onda me je probudio nečiji glas da Asmin i Stanija pričaju, ja odlazim u odabrane da vidim situaciju, zatičem Daču, Staniju i Asmina i kažem mu hajde odmah da mi napraviš limunadu, odmah, i on je naravno ustao, ti si delovao kao da si video Čakija iz horor filma, ja te Dačo razumem, Asmin je odreagovao ustao istog trenutka i napravio limunadu, ako stoji iza svega što je rekao sinoć, mislim da je bio iskren, rekao mi je da mu se Stanija njemu obratila, mene to ne zanima. Ali suština je, zašto sam mislila da je dogovor, zato što je bilo to pitanje kad smo imali slikanje, neke stvari su mi čudne. Kad je sinoć ušla Stanija imala je normalan stav, pozvala me je, prošetale smo, ali me je ponizila, šta mene boli uvo šta misli narod - navela je Maja.

- Ja sam to rekla njemu, imam potrebu da kažem na šta je on spao, šta je sad - rekla je Stanija.

- Da ali spominjanje koliko je Maja imala partnera, to nema veze sa ovim sad. Ja ovde živim 8 godina, gde da se zaljubim, naravno da ću u rijalitiju - rekla je Maja.

- Da ali ja sam za osam godina imala dve veze a koliko si ti imala. Pričamo činjenice - rekla je Dobrojevićeva.

- Ali ti si živela napolju, mi to ne znamo - rekla je Maja.

- I ti si živela napolju, o tome bolje da ne govorim - rekla je Stanija.

- Ti imaš pravo neke stvari meni da zameriš, a ako mi ne zameraš, ja sam jedina govorila da ne treba tako da ponižava bivše devojke, ne treba da vređa ni majku svog deteta... Ja ne mogu da budem kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

- Nisi ti meni kriva, ja nisam došla tebe da gazim, ali isto tako žao mi je što se osećaš poniženo jer ja njemu govorim činjenice. Sa koliko frajera si bila ovde - pitala je Stanija.

- To nije vaš problem, kakve veze moji frajeri imaju sa vama - rekla je Maja.

- Imaju jer se on ponizio, koliko njih je bilo intimno sa tobom, a on još nije a toliko se ponizio - rekla je Stanija.

- Da sam ja bila na tvom mestu, ja bih rekla šta mene briga da li je oženjen, gospođo vežite svog muža, ja stojim iza svojih postupaka - rekla je Maja.

- Ja sam imala tri godine veze sa Markom i tri godine sa Asminom, a koliko si ti promenila partnera i to javno, zamisli o tvom spoljnom svetu da komentarišemo - rekla je Stanija.

- Mi ne znamo da li je bilo dvojica, a ovde se snima pa se zna sa kim sam ja bila... To je kvarno... Ko je spomenuo Desingericu, slobodno pričajte, ko je spomenuo, pozdrav za mog velikog brata i druga, nikad ništa nisam imala sa njim - navela je Maja.

- Ona ti je rekla nemoj da pričamo o tvojima napolju, da počnemo od Desingerice, a ti nisi oreagovala - rekla je Kačavenda.

- Ti si mene pokušala da poniziš - rekla je Maja.

- Ne mogu da kažem da si svetica, kad su svi gledali... Maja i Asmin već izgledaju kao da su u vezi, ja između toga neću da stajem - rekla je Stanija.

Autor: R.L.