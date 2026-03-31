HAOS KOJI ĆE PROMENITI SVE! Maja bez dlake na jeziku: Pojela te je sujeta jer je Asmin odlepio za mnom (VIDEO)

Sve se razotkriva!

U Beloj kući igra istine razotkriva sve emocije i ljubomore, pogotovo kada je Ivan postavio Janjušu pitaje.

- Pojela te je sujeta jer je Asmin odlepio za mnom - rekla je Maja Staniji.

- Pitanje za Janjuša. ta ti misliš o celoj ovoj cituaciji - pitao je Ivan.

- Krenuću Stanija od tebe. Čekana si svih ovih meseci u rijalitiju. za osamnaest sati ne može ništa da se skonta u vezi ove priče. Ovde treba da prođe malo više vremena. Ovo je priča jednog filmskog trilera. iskreno ne zmnam šta bih mogao a kažem za ovu situaciju. Ako budem iznosio mišljenje mene niko od vas četvoro u pravu, ja sam sam sebi najbitniji - rekao je Janjuš.

- Ja bih najviše volela da komentarišu - dodala je Stanija.

- Ja bih voleo da vi ispričate sve, da kad dođe voditelj kažete svoju stranu, a mi da ćutimo - rekao je Janjuš.

- ja drugarica jesam bila, a ona će pokazati. Dela sad govore sve. U malom mozgu sam imala da ona igra igricu - rekla je Stanija.

- Marko Marković je bio tvoja najveća ljubav, a Maja se sa njim ljubila - rekao je Janjuš.

- Tvoja taktika je sinoć bila kad si poljubila Maju, da će Maja da se ogradi od Asmina, ali ona je ustala i rekla da neće da prekine odnos sa asminom - rekao je Ivan.

- Postoje ovde ljudi koji će ti reći i ono što ne misle - rekao je Janjuš.

Autor: T. Mladenović