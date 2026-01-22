AKTUELNO

Bez dlake na jeziku! Maja shvatila da joj Asmin želi samo dobro, on obećao da će biti uz nju (VIDEO)

Iskrena do koske!

Sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Da li si napokon shvatila da će Asmin biti uz tebe do kraja i da radi sve za tvoje dobro - glasilo je pitanje.

- Da, ja to znam. Mislim da je iskren. Ja nemam problem sa tuđim mišljenjem. Đukić nije znao da pisne kada je naša tema u pitanju. Znaš šta je mene više iznerviralo?! Ono kada nabije kapu i naočare i viče da se ne seća - rekla je Maja.

- Šta god da pogreši, ja joj uvek kažem sa strane, ali biću uz nju do kraja - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

