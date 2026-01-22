Bez dlake na jeziku! Maja shvatila da joj Asmin želi samo dobro, on obećao da će biti uz nju (VIDEO)

Iskrena do koske!
Sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.
- Da li si napokon shvatila da će Asmin biti uz tebe do kraja i da radi sve za tvoje dobro - glasilo je pitanje.
- Da, ja to znam. Mislim da je iskren. Ja nemam problem sa tuđim mišljenjem. Đukić nije znao da pisne kada je naša tema u pitanju. Znaš šta je mene više iznerviralo?! Ono kada nabije kapu i naočare i viče da se ne seća - rekla je Maja.
- Šta god da pogreši, ja joj uvek kažem sa strane, ali biću uz nju do kraja - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić