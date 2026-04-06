Krivim sebe, ona me i dalje voli: Bebica plače kao kiša zbog nove Teodorine prevare, ubeđen u to da se emocija među njima NIJE UGASILA (VIDEO)

Šok za šokom!

Poljubac Teodore i Filipa Đukića poremetio je njenu vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a kako se i šta desilo, prikazano je u video - prilogu, nakon kog je Bebica porazgovarao sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru.

- Kad me neko pita: "kako si?", to mi je najgore...Dobro sam - plakao je Bebica.

- I kako da budeš dobro, bilo bi mi neiskreno i nerealno da mi kažeš da si dobro. Je l' se zapitaš šta si radio sa tom devojkom, u šta te je uveravala - pitao je Darko.

- Sve ste slušali šta mi je pričala, i dan-danas ne želim da verujem da to nije tako kako mi je pričala...Ne postavljam sebi pitanja, ne tražim odgovore - rekao je Bebica.

- Je l' si svestan da ćeš morati da nastaviš život bez nje - pitao je Darko.

- Jesam, da, nije realno ni normalno da bude. Mnogo je zaj*bano, gde god da se pomeriš nešto se dešava. Ne znam, baš je zaj*bano. Koliko god da sam mislio da će biti lakše, nije, ima opet tri meseca, iako je to da kažemo malo, meni je to kao 30 godina. Ne želim da vide, ne želim niko da me žali i gleda tako kako se osećam - pričao je Bebica.

- Čekaj, ti si je verio, ona je obećala i pristala da se uda za tebe. Pričali ste sami šta ćete sa lovom, životom, gde ćete da se kućite, pa da li ćete da se venčavate - rekao je Darko.

- Bukvalno, slušali ste sve, pričali smo o planovima. Ne želim da razmišljam o tome da li je to sve bila laž da bi meni bilo lakše ili je ona to stvarno želela. I dan-danas mi je u glavi kada mi je rekla: "Poljubili smo se"... - rekao je Macanović.

- Filip koji imitira Teodoru i koji se sprda sa celom tom situacijom, pa ona imitira njega i ti koji sediš i gledaš tu šalu zabavu i kako se ludo provode - rekao je Darko.

- Pa njima je zabava, meni nije zabava. Meni taj nijedan trenutak nije zabavan. Pokušavam da izbegnem sve te situacije i koliko god da mogu, da poštedim sebe...Krivim sebe i tako će biti do kraja. Ja sam neko ko je stajao iza svake svoje odluke - rekao je Bebica.

- Šta ćeš ako se sutra smuvaju - pitao je Darko.

- Ništa, šta. Meni šta god da se desi ne može da mi bude bolje, samo će mi biti teže. Tako mora da bude i to je to - rekao je Bebica.

- On je rekao da će ovaj put stati iza nje, da mu je ona posebna na neki način - rekao je voditelj.

- Mene to ne zanima, jer pored svega što se desilo, bolesno mi je da ja komentarišem njihov odnos...Zajedno smo ušli s istim ciljem, a evo kako izlazimo odavde - rekao je Macanović.

- Šta ti najteže pada? Je l' evociraš uspomene, lepe momente - pitao je Darko.

- Pogotovo ovde, ne postoji mesto gde se nismo zagrlili, poljubili, sedeli. Ne možeš da pobegneš od toga, pa i od onog lošeg, kada smo se vijali u sedmici i tako dalje...Ne želim niko da me gleda takvog i najteže mi to pada što treba da se smejem i sprdam, a nije mi do toga - plakao je Bebica.

- Šta joj vidiš u očima i u pogledu - pitao je Darko.

- Ne želim da pričam o tome uopšte...Da, mislim da me i dalje voli, ali zašto je sve ovo ovako, da li joj je bila navika ili šta, ne želim to da tumačim. Jednostavno, ne znam, samo želim da se sklonim, da ja njoj ne budem smetnja - rekao je Bebica.

- Ušla je Stanija, kako ti se čini - pitao je Darko.

- Početak je bio top, ali kako je sve krenulo na dalje, otišlo je u kontru. Shvatio sam da je ozbiljan folirant i licemer, kažeš da ti je žao žene koja je propatila, prošla pakao ovde, tri godine je svi vređali i degradirali, a samim ulaskom kažeš da je bila u pravu za sve što je rekla...Potenciraš da si zbog nje bila kao biljka, da si prošla pakao te prve godine i onda ti je ona sve super. Postoji pozadina svega toga...Njen cilj je bio da Aneli kaže da ona ništa nije kriva, pa bi se oprala od svega, ali se pogubilo - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić