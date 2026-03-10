Mazio sam je po... Bora i Jovana pevačica imali se*s?! Raskrinkana još jedna afera, ona podivljala: Nisi me pipnuo, NE LAŽI (VIDEO)

Šok za šokom!

Sledeće pitanje na današnjoj Igri istine Jovana Tomić Matora postavila je Bori Santani.

- Sinoć smo saznali nešto što je meni jako zanimljivo, a to je da si imao se*s sa Jovanom Cvijanović i da si snimak poslao jednoj osobi i da je taj snimak bio nestajući. Da li se ljutiš na nju zbog Filipa - pitala je Matora.

- Jovanu Cvijanović i mene je spojila naša zajednička drugarica Comara, jer sam trebao da je ubacim u neki bend da peva. Izašli smo jednu noć u kafanu, tu smo se muvakali i zezali i pričala mi je samo o Janjušu. Popili smo malo, krenuli smo kući, ja sam joj rekao da idemo kod mene. Upalio sam auto, krenuli smo kod mene, mazio sam je po nozi, držali smo se za ruku, ljubio sam joj ruku. Zvoni njoj telefon, zvoni meni telefon, nju zove Janjuš i ona priča sa njim, ona kao: "ju, Janjuš me zove, moram hitno kod Janjuša". Ja kažem: "stani", mene zove jedna devojka i kao: "hoćeš doći ili nećeš". Ja joj kažem da idemo kod mene, šta ćeš sada kod Janjuša... - rekao je Bora.

- Ta osoba je rekla da si zvao na video poziv tu osobu da si je zvao i da si slao poruku nestajući kako je je*eš - rekla je Matora.

- Ko ti je rekao - pitao je Bora Matoru.

- Ne mogu da ti kažem, došla je informacija, ne mogu da ti kažem - rekla je Matora.

- Mazio sam je preko gaća, nikada u životu nisam poslao nikome nikakav snimak - rekao je Bora.

- Bora i ja smo se videli dva puta u životu, prvi put je bilo kada je poslovno, ja sam se celo veče dopisivala sa Janjušem, onda smo otišli u klub. Sve je tada bilo okej, ja sam tada Janjušu slala slike gde sam i šta sam, nikada u životu nisam imala se*s sa njim - rekla je Jovana.

- Drk*o ti je onu stvar napolju, rekli su - skočio je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić