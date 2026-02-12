Bila je u ozbiljnom rastrojstvu: Aneli ne priznaje da je kukala za Asminom, Kačavenda podivljala (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Da li si svesna da si jutros dozivala Asmina i molila da ga puste da ti se vrati u izolaciju - glasilo je pitanje.

- Ne, znam ja šta je proradilo u meni tada, kada su mi rekli...Psovala sam ga jer su mi rekli da je u zatvoru. Ja sam ušla u izolaciju i rekla sam: "gde je ova pi*ka", vi možete da pričate šta hoćete - rekla je Aneli.

- Nisam znao da me je dozivala, niti me intresuje. Mene uvek vode u samicu, ja sam rekao: "dovedite Maju kod mene u zatvor" - rekao je Asmin.

- Svaki put kada je u sr*nju ona dolazi kod tebe da kuka. Jutros skiči i viče kako je Janjuš namešta za zatvor, pa kako to sada?! - skočila je Kačavenda.

- Ona je jutros imala duel sa Janjušem, pa je najverovatnije tražila zaštitu. Ona je sinoć bila u ozbiljnom rastrojstvu - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić