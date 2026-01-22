Pokušala da demantuje slike! Teodora tvrdila da nije bila u Takijevom stanu, pa porekla, totalno se spetljala u LAŽIMA: Dobro, rekla sam u afektu! (VIDEO)

Šok za šokom!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Teodori Delić.

- Ako je Taki matora drtina, što si bila s njim? - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve slike, za mene su slike već viđene i cela priča mi je već ispričana. Matora drtina je jer non stop aludira da smo imali bilo šta u ljubavnom smislu i da smo imali se*sualne odnose, što ja tvrdim da nismo nikada - rekla je Teodora.

- Rekla si da si s čovekom popila dva puta piće, ove slike dokazuju drugačije - rekao je Milan.

- Dobro, to sam u afektu, hoćemo sada da brojimo piće?! Ja nikada nisam radila majice - rekla je Delićeva.

- Rekla si da su rađene majice u Beogradu, si bila na moru pred ulazak u sedmicu - rekao je voditelj.

- Bila sam sa svojim dečkom na Kipru - rekla je Teodora.

- Degutantno mi je da ulazim u intimne odnose svog oca, ali sam rekla da slike govore biše od hiljladu reči. Svako ko misli da može mene da ponizi i uvredi, pritom, on je pomogao njoj da se probije medijski. Ovo su slike iz Takijevog stana - rekla je Maja.

- U jednom trenutku me je ubedila da njena mama stvarno poznaje Takija. Citiram, rekla je da su njena mama i Taki drugovi. Druga stvar, Taki se naljutio na mene i nije hteo da mi pruži ruku jer je rekao da sam ga izdala, rekao je da ne govorim to za stori onaj. Ti kada hoćeš sebe da odbraniš, treba da budeš pripremljen. Rekla si da je Taki preko tebe hteo medijsku pažnju, izvini, ako si ti znala da Taki namešta paparace, što si to dozvolila?! - rekla je Matora.

- Vređate ga toliko da vam treba još i ovaj blam da vam šalje kutiju, pored vaših blamova koje imate. Pritom, ti znaš da si se slikala, a na sve to, majka se tvoja čula sa Takijem. Došla Sarina majka, gleda šta Sale radi sa Sarom, je*ala mu majku, a zamisli ovu majku?! Ja znam za Mastora! Mastorova žena sa kojom ima dete, takođe se zove Teodora - rekao je Ivan Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić