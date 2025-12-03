Dobro protrljajte oči! Da, dobro vidite, Bebica rešio da udovolji Teodori, pa započeo sa masažom u cik zore (VIDEO)

Šok za šokom!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica, nakon svađa na žurci, ali i momenata kada je moglo umalo da dođe do pomirenja, oni su seli na garnituru i započeli sa razgovorom.

Nakon toga, oni su se premestili na drugu i to zato da bi, verovali ili ne, Bebica izmasirao preljubnicu Teodoru, jer joj je to u ovom momentu trebalo.

Naime, on je nju izmasirao, a nekoliko trenutaka posle ove scene, njih dvoje su nastavili tamo gde su stali, sa razgovorom i maženjem.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić