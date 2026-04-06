NIKOGA NIJE POŠTEDEO! Dača otkrio da će Maja ostaviti Asmina, pa opleo po Bebici i Teodori: Oni su bolesni (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon priloga u kom je prikazan sukob Asmina i Stanije, a ujedno i suočavanje sa Aneli, u šiša bar na intervju kod Darka Tanasijevića, na red je došao i Dača Virijević.

- Kako si ti pročitao Staniju - glasilo je pitanje.

- Nije uopšte naivna. Ne možemo za sve da okrivimo Asmina, imala je i ona udela. Nema neki specijalni plan to sam shvatio, pogubila se malo jer nije očekivala da će Asmin sve to da iznese. Ona je mene sinoć pitala za savet šta da radi na nominacijama. Meni je ono katastofa da govore da je skupa p*ostitutka, k*rva. Skontali smo da su svi ljudi na nju krenuli pogotovo muškarci. Sama je rekla da voli muškarce koji su imućni. Ljudi su se previše ostrvili na nju, a ne smeju da se suprotstave Maji i Asminu. Plaše se Asmina, a on se degradirao kao muškarac. Maja će šutniti Asmina kada Stanija ode. On je dno. On je na početku imao plan, makar mi je on to rekao, da Stanija u rijalitiju bude žrtva,a to će biti ako se ja pomirim sa Aneli. Uvek je tražio moju podršku, a posle uzmeš zbog Maje i kažeš da sam ja jedan ker i ti me poniziš. On ne zna da ima prijatelja ni da ih ceni, on će i Maju zgaziti, loš je čovek - ispričao je Dača.

- Ko je gornja, a ko donja u svađi između Maje i Stanije - glasilo je Darkovo pitanje.

- Dominantnija mi je bila Stanija. Maja se bavi izmišljotinama, to su funjarske fore. Žao mi je što se Stanija spustila, znači da njoj Maja smeta čim joj se toliko posvetila. Ima pik na Maju. Maja je donja, ko sme nju da pozove kući da popije kafu,a da ima muža.

- Kako gledaš na Teodorinu preljubu sa istim muškarcem - pitao je Darko.

- Čuo sam sa su Teodora i Bebica ronili suze, a da su to pokušali da sakriju. Ona se opet kaje, oni su bolesni. Ona je još više bolesnija. Ona mi stalno govori da se Filip totalno ogradio od nje nakon utorka, da vidi da se Aneli i Filip muvaju. Ona ne zna da bude sama u rijalitiju, obična je kukavica. Oni imaju neku šifru. On kad dođe do nje on joj se gadi, ne može da ga poljubi. Meni je govorila da joj se gadi, da ne može da ima s*ks s njim. Čuo sam da su Bebica, Anđelo i Filip skovali plan da Aneli muva Filipa kako bi Teodoru odvojili od njega - ispričao je Dača.

- Kako gledaš sad na Luku i Anitu - nastavio je Darko.

- Ne mogu da ih smislim ni da ih vidim očima. To su foliranti koji žele priču. sada su se primirili. Njima je svuda Aneli tema. Ako ste toliko srećni šta vas interesuje šta će Aneli ili Dača da kažu. On gleda u Staniju - zaključio je Dača.

Autor: T. Mladenović