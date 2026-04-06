VOLELA BIH DA DANE UĐE! Jovana najavila šta če uraditi kad izađe, a potom oplela po Sofiji: Terza u dubini duše zna koliko ona laže (VIDEO)

Nema bežanja od istine!

Sledeći sagovornik koji se pridružio kod Darka Tanasijevića u šiša baru je Jovana Cvijanović.

- Kako ti se čini Stanija - pitao ju je Darko.

- Jako je namazana, ušla je kao neka institucija, već na početku je ponizila Maju, perfidna je i lukava je. Odjednom to što uzdiže Aneli, to mi nije jasno. Svi oni su došli zarad novca, promocije. Maja uopšte nije toliko lagana kao što izgleda, nije joj bilo prijatno kad je ugledala Staniju. Njoj se Asmin sviđa ali ne toliko, ušla je u vezu Staniji iz inata. Sviđa joj se ali ne bih ja to poredila sa ljubavlju sa Filipom Carom i Janjušem - rekla je Jovana.

- Kako se Aneli sada snalazi, kako ona pliva u ovim vodama - glasilo je Darkovo pitanje.

- Aneli sada uživa. Ovo je njena pobeda, ovo je njena godina. Drži se po strani, sve posmatra, našla je neku meru. Ono što je meni smešno kod Stanije je da nije znala ko je Aneli Ahmić. Priča za malu decu - rekla je Jovanaž.

- Pričala si sa Borom i analizirala Teodoru i Filipa - glasilo je pitanje.

- Ovo nema veze sa Filipom, devojko ti si imala verenika i prevarila si ga sa Filipom drugi put. Ona je sad kao bolja od nas jer nije imala s*ks sa njim, imaće ga polako samo ako on to bude hteo. On se sada pita. Ona je odlepila za Filipom. Kad je bilo to sa mnom i sa Filipom nije htela posle toga da priča sa mnom i tu se videla sujeta. Ona čeka da Filip ustane da je odbrani, stane uz nju i da uđu u vezu - objasnila je Jovana.

- Kako ti Sofija deluje kada odgovara na pitanja o Danetu - pitao je Darko.

- Smešno, Sofija je smešna. Terzna sigurno nu dubini duše zna koliko ona laže. Ona je najveći folirant, sve laže. Ja bih volela da taj Dane uđe. Jedva čekam da izađem i da kačim te slike sa Danetom - ispričala je Jovana.

- Ko se poslednjih dana kači na koga, Janjuš na Kačavendu ili ona na njega - upitao ju je Darko.

- Kačavenda ne priča stvarno o Janjušu, za promenu. On dobacuje kad je prošetala. Kad god Milena nešto komentariše od dobacuje. On njoj više dobacuje. Ja kažem Mileni šta se tebi to desilo. Meni je on bio magičan još u sedmici - rekla je Jovana.

Autor: T. Mladenović